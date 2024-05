レディー・ガガが監督・プロデュースを務めるコンサートフィルム「GAGA CHROMATICA BALL」 が、2024年5月26日よりU-NEXT独占で配信開始となることが決定した。米HBO及びmaxと同時での配信スタートとなる。

2008年に発売したアルバム『ザ・フェイム』でのデビュー以来、これまでの世界売上枚数8,700万枚以上、960億回のストリーミング回数をほこる世界の歌姫、レディー・ガガ。グラミー賞通算13回受賞、2018年には初の主演ミュージカル映画『アリー/スター誕生』にて、グラミー賞やアカデミー賞などの名だたるショーレースを総なめし、ポップ・アーティストという肩書ではもはや説明しえない存在になった。

その後発売された彼女の6枚目となるスタジオ・アルバム『クロマティカ』は全米1位を獲得。ここ日本でも大ヒットを記録した。そのアルバムを携え行われた『GAGA CHROMATICA BALL』ツアーは世界各地でソールド・アウトを記録。米ビルボード・ツアー・チャート“Billboard Boxscore”に報告された数字によると、2022年当時1億2,533万ドルを売り上げ、29公演で87万9,000枚のチケットが 販売された。

このたびU-NEXTでは、本ツアーのコンサートフィルムが配信開始に。本映像作品は、米maxと同時配信となり、日本での配信はU-NEXT独占となる。2022年に米ロサンゼルス、ドジャー・スタジアムで行われ、約5万2,000人が熱狂したライブ映像を収録し、ガガ自身が監督・製作総指揮を務め完成させた意欲作となっている。

「GAGA CHROMATICA BALL」は5月26日よりU-NEXTにて見放題で独占配信中

「ステューピッド・ラヴ」「レイン・オン・ミーなどのアルバム『クロマティカ』収録曲だけでなく、「バッド・ロマンス」「ポーカー・フェイス」「シャロウ ~『アリー/スター誕生』愛のうた」など、キャリアを彩った楽曲のセットリストとなっており、ガガならではの刺激的な振り付け、情熱的な舞台演出、衣装の数々を駆使した息をのむようなライブパフォーマンスと感動的なピアノ・ナンバーで披露されている。

「GAGA CHROMATICA BALL」 は2024年5月26日(日)9:00~よりU-NEXTにて見放題で独占配信中。

