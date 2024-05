シリーズ「ウィッチャー」シーズン4のティザー映像が公開され、降板したヘンリー・カヴィルの後任、リアム・ヘムズワース扮するゲラルトの姿がお披露目となった。

アンドレイ・サプコフスキの同名小説に基づく「ウィッチャー」は、怪物や魔術の壮大なファンタジー・ドラマシリーズ。怪物退治を請け負うウィッチャーのゲラルトが、暴力と陰謀が渦巻く世の中を旅する様が描かれる。

主人公ゲラルト役はヘンリー・カヴィルが演じていたが、2022年にシーズン3での降板を。シーズン4からは、『ハンガー・ゲーム』シリーズのリアム・ヘムズワースがゲラルト役を引き継ぐことが伝えられた。

このたび公開された映像では、ゲラルトが馬のローチと一緒に、不気味な湿地帯を歩く姿が映し出される。トレードマークの白髪ロングヘア、がっしりとした背格好、力強いオーラは、カヴィル版のゲラルトと瓜二つ。しかし最後に振り返って顔を見せると、ヘムズワースが息を吹き込んだ新たなゲラルトの姿が確認できる。



この短い映像を見る限り、カヴィルからヘムズワースへの交代にあまり違和感はなさそうだ。もっとも、まだセリフが聞けないため、ヘムズワースがゲラルトをどう演じているかはベールに包まれたまま。次の予告編公開も楽しみに待ちたい。

シーズン4のあらすじは、以下の通りだ。

「シーズン3ラストの衝撃的で大陸を揺るがすような出来事の後、新シーズンではゲラルト、イェネファー、シリがお互いに離れて、戦争で荒廃した大陸を横切り、数多くの悪魔にも直面する。もし彼らが、自分たちが身を置く不適合者たちの集団を受け入れ、率いることができれば、火の洗礼を生き延び、再びお互いを見つけるチャンスが訪れる。」

「ウィッチャー」シーズン4の配信日はまだ明かされていない。シリーズは全5シーズンでの完結がしている。

