◆Number_i「SUMMER SONIC 2024」登場

【モデルプレス=2024/05/23】平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ・Number_iが、8月17、18日に千葉県・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ、大阪府・万博記念公演にて行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」(以下、サマソニ)に出演することが決定。17日の東京公演、18日の大阪公演に出演する。4月、アメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」にて「88rising」が主催する特別ステージ「88rising Futures」に出演した彼らだが、国内フェスとしてはサマソニが初となる。

◆「SUMMER SONIC 2024」出演アーティストラインナップ

「GOAT」がアメリカのiTunes総合チャートで10位、Hip-Hopチャートで3位にランクインし、Mini Album『No.O -ring-』(ナンバリング)もリリースする、ワールドワイドな彼らの活躍にも目が離せない。さらに全世界で億超えバズを巻き起こしている、日本にルーツを持つデンマーク在住のシンガーソングライターのMINA OKABEが、既に発表している東京に加えて、18の大阪MASSIVE STAGEにも登場する。なお現在、18日の東京公演1DAYチケット・プラチナチケットは残りわずか。大阪も17日のプラチナチケットは既に完売し、18日のプラチナチケットも残りわずかとなっている。チケットは先着で受付中だが、予定枚数に達し次第売り切れ。詳しくはオフィシャルのチケットページに記載されている。(modelpress編集部)<8月17日:東京>MÅNESKINGLAY星野源LIL YACHTYMAJOR LAZERONEREPUBLICAKMUBAND-MAIDBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYLEE YOUNGJILAUREN SPENCER SMITHMADISON BEERNCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVER平井 ⼤Number_i…and more<8月18日:東京>CHRISTINA AGUILERABRING ME THE HORIZONAURORAGRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZBABYMONSTERBOYNEXTDOORちゃんみなCreepy NutsHENRY MOODIE⽺⽂学HOOBASTANKINIIVEJO1LOVEJOYNulbarichOLIVIA DEAN⽔曜⽇のカンパネラTYLAYVES TUMORZEROBASEONE…and more<8月17日:大阪>CHRISTINA AGUILERABRING ME THE HORIZONAURORABE:FIRSTGRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZCreepy NutsHENRY MOODIE⽺⽂学HOOBASTANKINIIVEJO1LOVEJOYOLIVIA DEAN⽔曜⽇のカンパネラTYLAYVES TUMORZEROBASEONE…and more<8月18日:大阪>MÅNESKINLIL YACHTYONEREPUBLICPHOENIXUNDERWORLDVaundyBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYLAUREN SPENCER SMITHMADISON BEERNCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVER平井 ⼤Number_iMINA OKABE…and more【Not Sponsored 記事】