【ルーデンス】12月 再販予定価格:7,480円

コトブキヤは、プラモデル「ルーデンス」を12月に再販する。同社通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」などで予約を受け付けており、価格は7,480円。

本製品は、ゲームクリエイター・小島秀夫氏が立ち上げたコジマプロダクションのシンボルキャラクター「ルーデンス」を、アートディレクター・新川洋司氏によって美少女化した姿をプラモデルにしたもの。

コジマプロダクションのロゴが描かれた塗装済みの「スピアフラッグ」が付属し、フラッグは黒色とクリアグリーンの2種が付属する。表情パーツは「通常顔」、「睨み顔」、「笑顔」の3種が用意され、頭部装着用と手持ち用のスカルマスクのほか、EVA(船外活動用)クリエイティブスーツを脱いだ状態の腕部・脚部や、スーツ着用時と、脱いだ状態でそれぞれ5種類、計10種類の手首パーツが付属する。

また各部の3mm穴で既存M.S.Gシリーズ、フレームアームズ・ガール、フレームアームズシリーズの武装を使用することができる。

なお「コトブキヤショップ」で購入すると、「クリアー成形髪の毛パーツ&タンポ無し顔パーツセット」が別途付属する。

「ルーデンス」

コトブキヤショップ購入特典「クリアー成形髪の毛パーツ&タンポ無し顔パーツセット」

仕様:プラモデル スケール:ノンスケール サイズ:全高 約170mm 素材:PS、PE、ABS、POM、PVC(非フタル酸)

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。