5月22日(水)から、東京・神宮前にて、期間限定のポップアップショップ「十六茶 presents『16CHA FOR YOU』」が期間限定で開催中。本イベントでは、「十六茶」に使用されている16素材から、自身で好きな素材を組み合わせて世界にひとつだけの「十六茶」を作れるそう。今回は実際に「オリジナルブレンド十六茶」作りを体験してきました。(取材・文・写真=西門香央里)

■「16CHA FOR YOU」とは?今回期間限定でオープンする「16CHA FOR YOU」は、「アサヒ 十六茶」で使用している厳選した16素材の中から5種類の素材を選んで、ブレンドすることで、自分だけの「オリジナルブレンド十六茶」が楽しめる体験型のポップアップショップ。なんと、お茶の素材の組み合わせは約1万5千通りもあるとのこと! まさに誰ともかぶることのない自分だけの「十六茶」が作れちゃうというわけなんです。これは絶対に楽しいに決まっていますね!■オリジナルブレンドを作ってみた!店内に入ると、天井からドライフラワーが吊るされていたりと、とてもナチュラルな雰囲気。大きな台の上には、ガラス瓶に入った「十六茶」で使用している16種類の素材がずらりと並んでいます。その横のカウンターでは、「十六茶」と「ぎゅっと濃い十六茶」、そして夏によく飲まれるという「十六麦茶」の3種類が並んでいて、試飲もできます。テーブルに案内されると、早速体験用のセッティングをしてくれます。テーブルには16種類の素材のサンプルと、「十六茶」のベース、ティーポッド、試飲用のグラスなどが用意されていました。サンプルを見ながら、ブレンドしたい素材を5つ選ぶのですが、16種類もあると悩んでしまいますよね。スタッフの方いわく、サンプルの蓋を開けて香りをかいで選ぶ方法のほかに、リーフレットに書いてある素材の特徴や効能、味わいなどから選ぶのもおすすめだそうです。筆者もかなり悩んでしまいましたが、ハトムギ、とうもろこし、ナツメ、小豆、ゆずの皮の5種類をチョイス。甘い味が好きなので、甘味が強いという素材を選び、加えて美容効果もあるというナツメを入れてみました。素材を選んだあとは、店内の奥にある小さな試験管が並ぶ棚から、自分がチョイスした5種類の素材の試験管を取ってきます。試験管の中にはそれぞれ1gずつの素材が入っていて、これを「十六茶」のベースにしっかり混ぜると、自分オリジナルの「十六茶」ができあがります。なんだか実験をしているみたいな気分になりますね。いれたオリジナルブレンドのお茶を飲んでみると、ゆずの香りがフワッと広がり、これは間違いないチョイス!と自分でも感動。さらにナツメとハトムギの甘さと、とうもろこしや小豆の香ばしさなども合わさり、甘くてまろやかな味わいのお茶に仕上がっていました。さらに、温かいままで楽しんだ後に氷を入れて冷たくすると、それぞれの素材の風味が際立ちすっきりとした冷茶に。ブレンドしたお茶の奥深さを感じる体験でした。組み合わせる素材によってかなり味わいが変わるそうなので、友だちと一緒に行って違う素材を選んで、それぞれの味を楽しむのもおすすめですよ! みなさんもぜひ来店してお試しください。【「十六茶 presents『16CHA FOR YOU』」概要】期間:5月22日(水)〜5月27日(月)場所:神宮前 COURT C