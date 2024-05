何度でも行きたくなる。バニラが香る至福のパンケーキ店が移転オープン（東京・三鷹台）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は三鷹台駅近くにオープンした、優しい味わいのパンケーキが人気のカフェ。

ボエル(東京・三鷹台)

ハニークリームチーズバターパンケーキ ホイップトッピング 出典:rop masaさん

2024年4月、笹塚で営業をしていたおやつと雑貨のカフェ「ボエル」が、店舗のあった建物が老朽化に伴う取り壊しとなり、三鷹台駅から徒歩8分ほどの場所に移転オープンしました。

温かみのある店内 出典:吉グルさん

松庵の住宅地に出来た新店舗は、可愛らしい緑色の壁が目を引きます。1階にテイクアウト用の可愛い窓があり、2階はイートインスペースになっていて、客席は窓際の日当たりの良いカウンター席やテーブル席の全7席。コンパクトな店内のため、1組あたり2名までの入店をお願いしているそうです。2階席を利用すると、店内のショーケースにある温かみのある雑貨の購入も可能です。

バニラパンケーキ 写真:お店から

看板商品の「バニラパンケーキ(プレーン)」1,000円は、厳選した小麦粉と牛乳、卵にバニラを練り込み、鉄板で一枚ずつ手焼きし、表面に溶かしバターを塗っています。丁寧に焼き上げたパンケーキは甘い香りで、ふんわりしっとり、やさしい食感です!

焼きりんごパンケーキ 写真:お店から

パンケーキは同店の定番メニューの「シュガーバター」1,000円や、シナモンの香りが良い「シナモンシュガーバター」1,000円、シンプルさがおいしい「ハニークリームチーズバター」1,200円など種類豊富。限定メニューもあり、現在はバニラパンケーキにシナモン香る焼きりんごを花のように乗せた「焼きりんごパンケーキ」1,300円や、バニラパンケーキを牛乳と卵液につけて再度焼き上げた、フレンチトーストのような「フレンチパンケーキ」1,300円を提供しています。お好みで「メープルシロップ」130円や「ホイップ」130円、「バター」130円をトッピングして楽しめます。

ミルクプリン 写真:お店から

パンケーキ以外にも「バニラアイスクリーム」400円や、濃厚な味わいの真っ白な「ミルクプリン」500円などを用意。ドリンクも「ドリップコーヒー」500円や「アールグレイティー」480円をはじめ、ミルクやジュースなども豊富に揃えています。

くつろぎの時間が過ごせるとっておきのカフェ。静かで落ち着いた癒しの空間で、たまには一人でまったり過ごすのもいいですね。

食べログレビュアーのコメント

左からカフェラテアイス、ハンドドリップコーヒーアイス 出典:rop masaさん

『パンケーキだけでも何種類もあり奥様と私はメニューを見ながら これも良いあれも良いと悩み過ぎて全然決められません笑

オーダー時、お飲み物はパンケーキとご一緒にお持ちしますかと聞かれ、先にお願いしますと返答。15分後 、ドリンクが運ばれて来ました。マグカップはとても重量感があり とても可愛いい。欲しいなぁ…。

ドリップコーヒー は、口に含んだ時 優しい酸味が広がり、後からほろ苦さがきて とてもバランスの良い珈琲です。ブラックが苦手な奥様も飲みやすく美味しいと言ってました。今度 ホットで飲んでみたいな

カフェラテ は、私も奥様も一口飲んで一言、”美味しい!”ミルクはコクたっぷり濃厚、しかし しつこくなく その濃厚さが後に残らず後味さっぱりしていて本当にとっても美味しいです。コーヒーをゆっくり堪能しながら待つこと20分、パンケーキとプリンのご登場です!

ハニークリームチーズバターパンケーキは、まずパンケーキのみを一口…1枚が薄目なので そこまで ふんわりという訳ではないが ほんわりとバニラが香り 甘さ控え目のとても優しい生地。次にバターと一緒に…塩味の強い濃厚なバター、めちゃくちゃ美味い!

次にホイップクリームのみを舐めてみる…甘さ控え目でとても上品な生クリームです。

次に真ん中に乗ってるクリームチーズを…とても濃厚でまろやかクリーミー。

そして いよいよ これらバター、ホイップ、クリームチーズ、蜂蜜と共にパンケーキを口の中に…

何だコレは! 本当ヤバ過ぎるくらい めちゃくちゃ旨い!!

この五味一体となったパンケーキは もうヤミツキになる事 間違いない素晴らしい逸品です!生地を甘さ控え目で優しくしてる分 最後まで美味しく頂けました。

チャイプリンは、チャイの上品な香り、まろやかでクリーミーでありながらスッキリした後味。下に敷いてあるシロップも甘過ぎず良い感じで、本当美味しいです。

オーダー時 悩みに悩んだくらい魅力的な物が沢山あるので私も奥様もリピーターになる事 間違いありません!コンプ狙いありかも。またヤバい店を見つけてしまいました‪。流行る予感プンプンです』(rop masaさん)

メープルシュガーバターパンケーキ 出典:くっきーぶるーさん

『2024年4月にグランドオープンしたばかりのこちら、まだスーパーレビュアーの方々があまりいらしていない!?という事で早速の訪問です。

メニューを見ますが、パンケーキの種類が多いのと、蜂蜜もトッピングにしてあるのでパンケーキ自体にも自信があるのかなと思いました。とは言えプレーンというのもちょっと寂しいのでメープルシュガーパンケーキをオーダーします。飲み物はアイスカフェオレです。

パンケーキがやってきました。おー!まず見た目の仕上がりがとても綺麗です。シロップは付けませんがメープルシュガーがあります。入れ物は小洒落ていますね。このメープルシュガーはシロップより好きかも。パンケーキの焼き方がとても丁寧で優しく見えます。雲をカットしているようなふわふわ感も素敵です。

一口いただきましたが、なんだろうか少しコクも感じますね。見た目も丁寧ですが、味にも丁寧さを感じます。

お店の方も丁寧で感じが良いです。駅から遠くても自分は車なのでその点は全く問題はないので また来たいのですが、カフェスペースが空いているかどうかだけが問題ですかね。ここでは入れないと周辺にそれっぽいカフェはないので、どうにもならなくなりますね…でも、とっても素敵なお店でしたよ。

あ、階段がちょっと急なのでその点は注意ですが、ゆっくり登り降りしたら大丈夫です!ごちそうさま〜』(くっきーぶるーさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆ボエル住所 : 東京都杉並区松庵1-13-13TEL : 03-6826-9236

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

