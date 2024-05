プレミアリーグが22日に2023-24シーズンのバドワイザー・ゴール・オブ・ザ・シーズン賞(年間最優秀ゴール)の候補を発表し、 ブライトン の日本代表MF三笘薫が決めた衝撃のドリブル弾もノミネートされた。選出されたのは、昨年8月19日に行われた第2節ウルバーハンプトン戦(○4-1)で生まれたゴール。0-0の前半15分、左サイドでボールを持った三笘はスピードに乗って4人を振り切り、最後はGKとの1対1から右足で流し込んだ。

The best of 2023/24 ⚽️



Who gets your vote for Budweiser @premierleague Goal of the Season? pic.twitter.com/3TUeEiW22K