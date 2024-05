全国9都市11会場のホテル・結婚式場にて、ポケモンをテーマにした「イーブイフレンズ アフタヌーンティー」を期間限定で開催!

個性あふれる、カラフルなイーブイフレンズからインスパイアされた、上質でかわいい、心ときめくスイーツとセイボリーが提供されます☆

「ポケットモンスター」イーブイフレンズ アフタヌーンティー

提供スケジュール:

宮城県開催場所:アートグレイスウエディングフォレスト(〒982-0831 宮城県仙台市太白区八木山香澄町24-1/022-305-1788)開催期間:2024年7月15日(月祝)〜8月31日(土)埼玉県開催場所:大宮アートグレイスウエディングシャトー(〒331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7/048-662-5828)開催期間:2024年7月6日(土)〜8月31日(土)東京都開催場所:青山セントグレース大聖堂(〒107-0061 東京都港区北青山3-9-14/03-5766-8838)開催期間:2024年7月3日(水)〜8月31日(土)千葉県開催場所:アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ(〒279-0014 千葉県浦安市明海5-8-2/047-316-6668)開催期間:2024年7月4日(木)〜8月30日(金)神奈川県・伊勢山ヒルズ(〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58-3/045-260-0082)開催期間:2024年7月3日(水)〜8月30日(金)・横浜アートグレイスポートサイドヴィラ(〒221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4/045-440-6884)開催期間:2024年7月3日(水)〜8月30日(金)愛知県開催場所:ストリングスホテル 名古屋(〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7/052-589-0787)開催期間:2024年7月3日(水)〜8月31日(土)京都府開催場所:アートグレイスウエディングヒルズ(〒606-8305 京都市左京区吉田河原町14-5/075-762-1898)開催期間:2024年7月3日(水)〜8月30日(金)大阪府・開催場所:セントグレースヴィラ(〒550-0013 大阪市西区新町1-1-18/06-6535-8538)開催期間:2024年7月3日(水)〜8月30日(金)・アートグレイスウエディングコースト大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-8-1/06-6569-5588)開催期間:2024年7月3日(水)〜8月30日(金)福岡県開催場所:ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」(〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多11階/092-600-8852)開催期間:2024年7月4日(木)〜8月30日(金) ※火曜日を除く平日のみ開催※2024年9月以降開催予定※ザ ストリングス 表参道開催店舗:カフェ&ダイニング「ゼルコヴァ」(〒107-0061 東京都港区北青山3-6-8)※「ザ ストリングス 表参道」での提供メニューは一部異なります

※開催期間のうち、全日程ではなく特定日での開催となります。詳細な日程は予約サイトにて確認ください

※9月の各施設開催日時に関しては、2024年7月以降に情報公開予定。9月は開催しない施設もあり

日本国内外問わず、世界中から愛される「ポケットモンスター」をテーマにしたアフタヌーンティーを全国9都市11会場のホテル・結婚式場にて実施。

2024年は、イーブイとその進化形である、イーブイフレンズ(シャワーズ・サンダース・ブースター・エーフィ・ブラッキー・リーフィア・グレイシア・ニンフィア)をモチーフにした「イーブイフレンズ アフタヌーンティー」が開催されます。

「ストリングスホテル 名古屋」と「ストリングス表参道」のパティシエとシェフがタッグを組み、個性あふれるカラフルなイーブイフレンズからインスパイアされた、上質でかわいい、心ときめくスイーツとセイボリーが提供されるスペシャルメニューです☆

「イーブイフレンズ アフタヌーンティー」メニュー内容

スタンドスイーツ(7種):【イーブイ】もこもこイーブイマカロン【シャワーズ】水溶けひんやりジュレ【サンダース】マンゴーライチのかみなりチョコレートケーキ【エーフィ】ブルーベリーとカシスのエレガントレアチーズケーキ【リーフィア】青りんごのさわやかリーフムース【ニンフィア】愛らしいいちごと桃のコンポートタルト【モンスターボール】草原のモンスターボールブラウニーセイボリー(3種):【ブースター】海老とポテトのこんがりカレー風味ブルスケッタ【ブラッキー】竹炭の月光アランチーニ【グレイシア】ロワイヤル コンソメのひんやりブルージュレを添えてドリンク:紅茶/コーヒー/ウーロン茶/ジンジャエール/アップルジュースの中からおかわり自由

スタンドのスイーツには、はみ出すクリームが“イーブイ”のふわふわの首周りの毛のようなマカロンや、ブルーのグラデーションと透明感が美しい“シャワーズ”のひんやりジュレが登場。

ほかにも、チョコレートや飴細工で“サンダース”の立体的な見た目を再現したチョコレートケーキ、ほどよい酸味のブルーベリーとカシスがエレガントな“エーフィ”を感じさせるレアチーズケーキも並びます。

鮮やかなグリーンが目を引く“リーフィア”を表現した青りんごのムース、揺れ動くリボンで“ニンフィア”を表現したいちごと桃のタルトもラインナップ。

草原に転がる“モンスターボール”をイメージした抹茶のブラウニーなど7種が用意されます。

セイボリーは、 “ブースター”のもこもこ感を表現したカレー風味のブルスケッタ、ソースや素材で“ブラッキー”の見た目を表現したアランチーニ、いつも涼しげな“グレイシア”を表現したブルージュレを乗せたロワイヤルの3種類。

そのほか、イーブイとニンフィアをモチーフに考案されたスペシャルデザートや、イーブイフレンズを表現したドリンクマーカー付のフローラルソーダ、イーブイのフラッペやアート・カフェ・ラテ なども必見です☆

スタンドスイーツ(7種)

【イーブイ】もこもこイーブイマカロン

イーブイをイメージした、かわいいしっぽが特徴のチョコレートマカロン。

マカロンからはみ出したクリームは、ふわふわの首周りの毛をイメージしています。

【シャワーズ】水溶けひんやりジュレ

ふわふわの泡をのせた「水溶けひんやりジュレ」

水に溶けるシャワーズをイメージした、ブルーのグラデーションと透明感が美しいグレープフルーツ味のジュレです。

【サンダース】マンゴーライチのかみなりチョコレートケーキ

チョコレートケーキにマンゴーとライチのムースを合わせたチョコレートケーキ。

サンダースのカラーのみならず、放つ雷や怒った時の針のような毛をイメージしているのもポイントです。

【エーフィ】ブルーベリーとカシスのエレガントレアチーズケーキ

おでこの赤い玉が印象的なエーフィの美しさからインスパイアされた「ブルーベリーとカシスのエレガントレアチーズケーキ」

ほどよい酸味の大人なブルーベリーとカシスのレアチーズケーキです。

【リーフィア】青りんごのさわやかリーフムース

リーフィアのカラーや葉を表現した爽やかさを感じる、青りんごのムース。

マスカットやアーモンド、チョコレートと様々な食感が楽しめます。

【ニンフィア】愛らしいいちごと桃のコンポートタルト

桃のコンポートに、イチゴとラズベリーをのせたフルーツタルト。

ニンフィアの特徴的な揺れ動くリボンのような触覚を表現したチョコレートやマジパンがかわいい☆

【モンスターボール】草原のモンスターボールブラウニー

草原に転がるモンスターボールをイメージした抹茶のブラウニー。

きのみをオマージュしたフランボワーズやヘーゼルナッツが食感のアクセントになっています。

セイボリー(3種)

【ブースター】海老とポテトのこんがりカレー風味ブルスケッタ

ブースターが焼き上げたイメージのバケットに、スパイシーなカレー風味のマッシュポテトを乗せた一品。

熱さを想像させる旨味のある唐辛子が添えてあります。

【ブラッキー】竹炭の月光アランチーニ

竹炭のパン粉でコーティングされたアランチーニでブラッキーの耳をオマージュ。

さらに、ソースで身体の模様、ラズベリーで赤い瞳をイメージしたセイボリーです。

【グレイシア】ロワイヤル コンソメのひんやりブルージュレを添えて

旨味のある洋風の茶碗蒸しの上に、ブルーのコンソメジュレを添えた「ロワイヤル コンソメのひんやりブルージュレを添えて」

こおりタイプのグレイシアにちなんだ、見た目も涼しげなメニューです。

当日オプション「オリジナルドリンク」

当日オプションとして提供されるオリジナルドリンク。

「イーブイフレンズのフローラルソーダ」「イーブイのヘーゼルナッツフラッペ」「イーブイ アート ・カフェ・ラテ」がラインナップされます。

オリジナルドリンクは、イーブイフレンズの特製コースター付きです。

イーブイフレンズのフローラルソーダ

価格:1,800円(税・サ込)

イーブイフレンズのドリンクマーカーが付いた「イーブイフレンズのフローラルソーダ」

イーブイフレンズをモチーフにした、フルーツとフラワーたっぷりのさっぱりソーダです。

イーブイのヘーゼルナッツフラッペ

価格:1,600円(税・サ込)

立体的に楽しめる「イーブイのヘーゼルナッツフラッペ」

もこもこなクリームの中にイーブイが隠れているかのようなデザインが施されています。

ストリングスホテル 名古屋限定「イーブイ アート ・カフェ・ラテ」

価格:1,350円(税・サ込)

提供店舗:ストリングスホテル 名古屋限定

ストリングスホテル 名古屋限定で提供される、イーブイのアートが入ったカフェ・ラテ。

エスプレッソの香り高く、ミルクのまろやかさが際立つ上質な味わいです。

スペシャリテ(オプション)【イーブイ & ニンフィア】フルーツたくさん!癒しのオレンジショコラのムース バニラアイスを添えて

提供店舗:「ストリングスホテル 名古屋」以外の開催店舗

スペシャリテとして、一皿でイーブイからニンフィアへの進化を表現した特製スイーツが登場。

ベースはイーブイをイメージし、キャラメルのグラサージュでコーティングしたオレンジ風味のミルクチョコレートムースが使用されています。

ジュレ状の様々なフルーツを入れ、夏でもさっぱり食べやすく仕上げられた一品です。

アイスの上にはニンフィアをイメージしたピンクのホワイトチョコレートをトッピング。

ブルーのチョコレートパウダーや桃のソース、華やかなエディブルフラワーやフルーツで、ニンフィアの可憐で癒やされるような雰囲気が表現されています。

※仕入れ状況により、食材やデザインが一部変更となる可能性があります

「イーブイフレンズ アフタヌーンティー」料金

ランチョンマット イメージ

プラン・料金(税・サ込)

アフタヌーンティー:平日6,000円/土日祝日6,300円アフタヌーンティー+ドリンク(オリジナルドリンクから1つ選択)セット:平日7,000円/土日祝日7,300円アフタヌーンティー+スペシャリテセット:平日8,500円/土日祝日8,800円アフタヌーンティー+ドリンク(オリジナルドリンクから1つ選択) +スペシャリテセット:平日9,500円/土日祝日9,800円アフタヌーンティー+ランチセット:平日7,500円/土日祝日7,800円アフタヌーンティー+ドリンク(オリジナルドリンクから1つ選択)+ランチセット:平日8,500円/土日祝日8,800円

※いずれの商品も7日前までの要予約

6つのプランから選べる「イーブイフレンズ アフタヌーンティー」

プランには、いずれもイーブイフレンズをデザインしたランチョンマットと、

メニュー表(表紙)イメージ

メニュー表がセットになっています。

かわいいイーブイフレンズをイメージした、スイーツ&セイボリーとともに、フォトジェニックで心躍る、非日常体験が楽しめるアフタヌーンティー。

2024年7月3日より全国9都市11会場のホテル・結婚式場にて順次開催される「イーブイフレンズ アフタヌーンティー」の紹介でした☆

