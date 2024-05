MINMIが、新曲「Tsuki」を5月23日(木)の満月に合わせてリリースする。上野の森美術館にて開催された、長坂真護の個展で代表作とも言われる「月」の作品を見たMINMI。長坂のストーリーと想い・活動に感銘を受け、その夜ピアノを弾き、その日に降りてきたインスピレーションによって溢れてきたメロディと言葉が“Tsuki”という曲になった。ヴァイオリンとピアノだけのシンプルなアレンジ、MINMIの礎となっているクラシック音楽とポップスが織り混ざった様な独創的で美しい楽曲、後に聞いた長坂も大変気に入り、自身出演のNHK BS1 ドキュメンタリー番組「“ザ ・ ヒューマン〜アートの力でスラムを救え!美術家 長坂真護〜”」のエンディング曲にも起用された。

リリース情報















2024年7月3日(水)リリース各2CD+Blu-ray 5,940円(税込み)(1)『Miracle [Deluxe Edition]』(品番:VIZL-2329)『Miracle [2024 Remaster]』(UHQCD)+ボーナスCD+Blu-ray『MUSIC CLIPS 2002-2007』(2)『imagine [Deluxe Edition]』(品番:VIZL-2330)『imagine [2024 Remaster]』(UHQCD)+ボーナスCD+Blu-ray『LIVE TOUR 2004“imagine”』(+ボーナス映像 from 『HIGHEST MOUNTAIN 2004, 2006』)(3)『Natural [Deluxe Edition]』(品番:VIZL-2331)『Natural [2024 Remaster]』(UHQCD)+ボーナスCD+Blu-ray『Natural Show Case Tour 2006 In Zepp Tokyo』(+ボーナス映像 from 『FREEDOM 08』)(1)『Miracle [Deluxe Edition]』Disc 1(UHQCD)『Miracle』 [2024 Remaster]01. Intro02. The Perfect Vision03. T.T.T.04. Home Town05. Once Upon a Star06. Eternal Destination (feat. TMG & 4WD)07. SUNSHINE (feat. the Salacious SAL)08. LOVE SONG09. You need a… (feat. TAKAFIN)10. カイラクノカナタ11. Fly High12. south orange13. MiracleDisc 2(Bonus CD)01. LOVE SONG(シングルVer.)02. 24/7 “mitsu.nori-nori mix”03. クリスマス☆ソング<VERSIONS>04. The Perfect Vision (Wicked Mix)05. The Perfect Vision (Wicked Mix) (Version 2)06. The Perfect Vision (Shinichi Osawa Remix)07. 24/7 “mitsu,nori-nori mix” (Version 2)08. T.T.T. (A-bu-ra-ka-ta-bu-ra ReMix)09. T.T.T. (Zulu Mix)10. Fly High (Dub Mix)<INSTRUMENTAL>11. The Perfect Vision (Instrumental)12. DIWALI The Perfect Vision (Instrumental)13. LOVE SONG (Instrumental)14. south orange (Instrumental)15. T.T.T. (Instrumental)16. 24/7 “mitsu.nori-nori mix” (Instrumental)17. Fly High (Dub Version)Blu-ray 『MUSIC CLIPS 2002-2007』The Perfect VisionT.T.T.クリスマス☆ソングAnother Worldアイの実STEPAre yu readyサマータイム!!FRIENDS西麻布伝説I Love You BabyLotta Love (MINMI loves m-flo)シャナナ☆シャナナ☆ (Trinidad & Tobago Ver.)The Rock City (MINMI & VADER)ROCK CITY 3 (MINMI & KENTY GROSS)<ボーナス映像>making of MINMI(アイの実 / STEP / サマータイム!!)(2)『imagine [Deluxe Edition]』Disc 1(UHQCD)『imagine』 [2024 Remaster]01. Intro02. Another World03. STEP04. Interlude I05. アイの実06. Interlude II07. Put A Spell On U (aka MMB) (feat. DOBERMAN INC)08. imagine09. Interlude III10. EVERYDAY (feat. 湘南乃風)11. HAPPY SONG 200412. Who's Theme13. 四季ノ唄14. Just a woman15. STEP (feat. TAKAFIN)16. Independent★Woman (MINMI & PUSHIM)17. The Rock City (MINMI & VADER)18. OutroDisc 2(Bonus CD)01. HAPPY SONG(シングルVer.)02. 四季ノ唄(シングルVer.)03. UNCHANGEABLE (MINMI & VADER & SILVER KING)<VERSIONS>04. Another World (DanceHall Straight Mix)05. Another World (DanceHall Mix) (feat.Real Rock)06. Another World (BL Remix) (feat. RY-Double & 4WD)07. アイの実 (Dub Mix)08. アイの実 (Autumnal Sky Mix)09. imagine (08 mix)<INSTRUMENTAL>10. Another World (Instrumental)11. Another World (DanceHall Straight Mix) (Instrumental)12. Another World (BL Remix) (Instrumental)13. HAPPY SONG (Instrumental)14. アイの実 (Instrumental)15. 四季ノ唄 (Instrumental)Blu-ray 『LIVE TOUR 2004“imagine”』(+ボーナス映像 from 『HIGHEST MOUNTAIN 2004, 2006』)OpeningimagineT.T.T.四季ノ唄Who's ThemeSTEP (feat. TAKAFIN)You need a… (feat. TAKAFIN)Put A Spell On U (aka MMB) (feat. DOBERMAN INC)EVERYDAY (feat. 湘南乃風)Independent★Woman (feat. PUSHIM)24/7 “mitsu.nori-nori mix”HAPPY SONG 2004south orangeFly Highアイの実<Encore>MiracleAnother World〜カイラクノカナタ〜The Perfect Vision〜Another World<ボーナス映像>Another World、アイの実(『HIGHEST MOUNTAIN 2004』より)四季ノ唄〜Imagine〜I Love You Baby〜サマータイム!! (『HIGHEST MOUNTAIN 2006』より)(3)『Natural [Deluxe Edition]』Disc 1(UHQCD)『Natural』 [2024 Remaster]01. intro02. 西麻布伝説03. サマータイム!!04. FRIENDS05. Are yu ready06. YO WELL (feat. 湘南乃風)07. 真珠ノ涙 (feat. KENTY-GROSS)08. 紫陽花09. Superstitious10. ココフレ 〜Coconuts Flavor ’97〜11. interlude12. アイラ13. Natural14. Are yu ready (夕陽丘mix)15. FRIENDS (Natural remix)<BONUS TRACK>16. I Love You Baby17. シャナナ☆Disc 2(Bonus CD)01. もう一度アンコール02. Lotta Love (MINMI loves m-flo)03. MY SONG<VERSIONS>04. サマータイム!! (HEMO “よさこい” SOCA MIX)05. サマータイム!! (DJ KAYA “トランスレイヴ” リミックス)06. SUMMER TIME (YOSAKOI CARNIVAL MIX)07. Legend 〜Are yu ready feat. 10-FEET〜08. 真珠ノ涙 (underconstruction ver.) (feat. KENTY-GROSS)09. ROCK CITY 3 (feat. KENTY-GROSS)10. Natural (BACK LOGIC Remix) (feat. KUBO-C [from DOBERMAN INC] & SAL the soul)11. Shanana 〜Japanese Wine〜<INSTRUMENTAL>12. Are yu ready (Instrumental)13. サマータイム!! (Instrumental)14. 西麻布伝説 (Instrumental)15. I Love You Baby (Instrumental)16. シャナナ☆ (Instrumental)17. Shanana 〜Japanese Wine〜 (Instrumental)Blu-ray 『Natural Show Case Tour 2006 In Zepp Tokyo』(+ボーナス映像 from 『FREEDOM 08』)intro西麻布伝説SuperstitiousSTEPimagineAre yu readysouth orangeココフレ 〜Coconuts Flavor ’97〜HAPPY SONGI Love You BabyLotta Love (vibes mix) (feat. VERBAL)真珠ノ涙 (feat. KENTY GROSS)YO WELL (feat. 湘南乃風)紫陽花サマータイム!! “Another World SOCA ver. HAPPY SONG SOCA ver.”アイラ<Encore>Naturalアイの実<BACKSTAGE PASS>MINMI BACKYARD IN NATURALMINMI "NATURAL SUMMER" (FROM STARLIGHT REGGAE FESTA in 明宝 2006)<ボーナス映像>(from 『FREEDOM 08』)シャナナ☆〜The Perfect Vision〜The Perfect Vision (Shinichi Osawa Remix)〜T.T.T.〜Are yu ready〜Another World〜STEP〜imagineサマータイム!!アイラキセキシャナナ☆