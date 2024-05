バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」から、「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクター「ピーチ姫」の大人向け本格コスメ「スーパーマリオ ピーチ姫 コスメシリーズ」が登場!

「ピーチ姫」をモチーフにした、かわいいデザインのフェイス&アイカラー、リップグロス、フェイスマスクが販売されます☆

CreerBeaute(クレアボーテ)「スーパーマリオ ピーチ姫 コスメシリーズ」

発売日:2024年5月31日(金)より順次

販売店舗:全国のドラッグストア・キャラクターショップなどで順次発売

バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」

「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などキャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品が展開されています。

そんな「CreerBeaute(クレアボーテ)」から、任天堂より販売されているゲーム「スーパーマリオ」シリーズに登場する「ピーチ姫」をモチーフにした「スーパーマリオ ピーチ姫 コスメシリーズ」が登場!

可憐な姿の「ピーチ姫」をパッケージなどにデザインした、大人向け本格コスメシリーズです。

「スーパーマリオ ピーチ姫 フェイス&アイカラー」と「スーパーマリオ ピーチ姫 フェイスマスク」「スーパーマリオ ピーチ姫 リップグロス」の3種が販売されます。

スーパーマリオ ピーチ姫 フェイス&アイカラー

価格:550円(税込)

種類:全6種

カラー:コーラルピンク(パウダー)、ローズピンク(パウダー)、ブラウン(パウダー)、シャイニーピンク(バーム)、ゴールド(バーム)、 ベビーブルー(バーム)

「スーパーマリオ ピーチ姫 フェイス&アイカラー」は透明感のあるクリアなケースに、「ピーチ姫」の可憐ながらも遊び心のあるデザインがプリントされています。

中身はアイシャドウとしてもフェイスカラーとしても使用可能です。

“コーラルピンク”“ローズピンク”“ブラウン”の3色は、さらっとした使用感ながら密着感のあるパウダータイプ。

ピンク系カラーの2色は肌馴染みが良く、アイシャドウにもフェイスカラーにも使いやすいカラーです。

万能なブラウンはアイシャドウの締色にぴったりで立体感のある目元を演出してくれます。

”シャイニーピンク””ゴールド””ベビーブルー”の3色は、しっとりした使用感で華やかなラメを配合。

アイシャドウに使用すれば、まばたきするたびに繊細なラメがキラキラと輝きます。

いずれのカラーも、単体ではもちろん、手持ちのコスメと組み合わせても楽しめます。

直径約42mmのミニコンパクトで、ポーチや鞄の中でもかさばらず化粧直し用の持ち運びにもぴったりです。

スーパーマリオ ピーチ姫 フェイスマスク

価格:858円(税込)

「スーパーマリオ ピーチ姫 フェイスマスク」はピンクローズの香りのフェイスマスク。

たっぷりの美容液を含んだマスクは7枚入りで、日常使いにもお土産やプレゼント用にも嬉しい内容量です。

こだわりの美容成分(エモリエント成分:アルガンオイル、保湿成分:4Dヒアルロン酸・センチフォリアバラ花エキス)を配合していて、上品で華やかなつややかぷるんと肌へ導きます。

スーパーマリオ ピーチ姫 リップグロス

価格:1,650円(税込)

「スーパーマリオ ピーチ姫 リップグロス」は、コラーゲンを配合したオイルタイプのリップグロス。

つやつやぷっくり唇へ導くピンクグロスです。

カラーは、ほのかに色づく程度のピンク。

保湿成分のコラーゲンを配合しており、しっとりしながら唇に艶を与えます。

密着感のある使用感で、ふっくらとした唇に。

容器はピーチ姫のティアラを全体に施したデザインで、繊細なゴールドメッキが輝きます。

「ピーチ姫」をモチーフにしたデザインの、フェイス&アイカラー、リップグロス、フェイスマスクが登場。

クレアボーテの「スーパーマリオ ピーチ姫 コスメシリーズ」は、2024年5月31日(金)より順次、全国のドラッグストアなどにて発売です☆

