突然の芸能界引退宣言で驚かせたFTISLAND出身の俳優、幸せいっぱいのウエディング写真を公開

バンドFTISLANDの元メンバーで俳優のソン・スンヒョンがウエディング写真を公開した。

彼はすでに芸能界から引退するとも伝えている。

ソン・スンヒョンは5月22日、自身のインスタグラムに「thank you for taking our wedding photos」と書き、数枚の写真を公開した。

公開された写真は、結婚相手と撮ったウエディング写真だ。ソン・スンヒョンと恋人は笑顔を寄せ合い、仲睦まじい姿を見せた。

その写真を見たCNBLUEのジョン・ヨンファは「我らがスンヒョン、結婚するんだね。本当に本当におめでたいし、応援してるよ。愛してる」とコメントを残した。これに対してソン・スンヒョンは「兄さんが祝歌を歌ってくれないといけないのに」と返し、注目を集めた。

(写真=ソン・スンヒョンInstagram)

ソン・スンヒョンは去る2月、突然長文で芸能界から引退することを明かして驚かせた。彼は「私は悩んだ末に芸能界を離れ、おそらく韓国を離れて新しい生活を始めたいと考えている」と伝えた。今回の結婚が関係していると見られている。

なお1992年生まれのソン・スンヒョンは、2009年にFTISLANDのメンバーとしてデビュー。2010年には日本メジャーデビューも果たし、2011年には武道館ライブを成功させた。その後、2019年に専属契約終了に伴い脱退し、俳優へと転向した。