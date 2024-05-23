「ペーパーマリオRPG」よりペラペラなマリオが描かれたトートバッグとマスキングテープが登場！マイニンテンドーストアなどで販売中
【「ペーパーマリオRPG」グッズ】
価格：550円～
価格：550円～
任天堂は、Nintendo Switch用RPG「ペーパーマリオRPG」のグッズをNintendoTOKYO/OSAKA/KYOTOおよびマイニンテンドーストアにて販売している。価格は550円より。
「ペーパーマリオRPG」の発売に併せグッズが登場。ペラペラなマリオが描かれたトートバッグやマスキングテープのほか、キャラクター10種類の折り方が付いているおりがみが販売される。
マイニンテンドーストアでは「ペーパーマリオRPG」の特集ページが公開されており、グッズや関連情報などを確認できるようになっている。
□マイニンテンドーストア「ペーパーマリオRPG特集」のページ
グッズラインナップ
トートバッグ ペーパーマリオ オリガミキング
価格：2,970円
マスキングテープ ペーパーマリオ オリガミキング
価格：550円
おりがみ ペーパーマリオ オリガミキング
価格：1,650円
ペラペラなマリオが描かれた「トートバッグ」と「マスキングテープ」を #NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO と #マイニンテンドーストア で販売中です。https://t.co/M6RQ1T3EyJ pic.twitter.com/amVF0lS4Sr- Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO (@N_Officialstore) May 23, 2024
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