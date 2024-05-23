【「ペーパーマリオRPG」グッズ】
価格：550円～

　任天堂は、Nintendo Switch用RPG「ペーパーマリオRPG」のグッズをNintendoTOKYO/OSAKA/KYOTOおよびマイニンテンドーストアにて販売している。価格は550円より。

　「ペーパーマリオRPG」の発売に併せグッズが登場。ペラペラなマリオが描かれたトートバッグやマスキングテープのほか、キャラクター10種類の折り方が付いているおりがみが販売される。

　マイニンテンドーストアでは「ペーパーマリオRPG」の特集ページが公開されており、グッズや関連情報などを確認できるようになっている。

□マイニンテンドーストア「ペーパーマリオRPG特集」のページ

グッズラインナップ

トートバッグ ペーパーマリオ　オリガミキング

価格：2,970円

マスキングテープ ペーパーマリオ　オリガミキング

価格：550円

おりがみ ペーパーマリオ　オリガミキング

価格：1,650円

(C)Nintendo