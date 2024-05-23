²Æì¸©µÜ¸ÅÅç¤Ç500¥ß¥ê¶á¤¤µÏ¿ÅªÂç±«¡¡¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¶¯¤Þ¤ë¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ
²Æì¸©¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Î72»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏµÜ¸Å¶õ¹Á¤Ç444.0¥ß¥ê¤È¤Ê¤ê¡¢2003Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤±«ÎÌ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¸©¤ÎµÜ¸ÅÅçÃÏÊý¤äËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï¸á¸å¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ä¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Â³¤¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¤ò¡£
Çß±«Æþ¤êÁá¡¹¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂç±«
21Æü(²Ð)¤Ï¡¢²Æì¡¦±âÈþÃÏÊý¤ÇÇß±«Æþ¤ê¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê11ÆüÃÙ¤¯¡¢±âÈþ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê9ÆüÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü23Æü(ÌÚ)¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Î72»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢µÜ¸Å¶õ¹Á¤Ç444.0¥ß¥ê¤È¤Ê¤ê¡¢2003Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Ï498.5¥ß¥ê¤ËÃ£¤·¡¢1977Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢5·î¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢µÜ¸ÅÅç¤Î5·î1¤«·îÊ¬¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï222.3¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£21Æü(²Ð)¤À¤±¤Ç¤â250.0¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç5·î¤Ò¤È·îÊ¬¤Î¹ß¿åÎÌ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂç±«¤¬°ìµ¤¤Ë¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂç±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¶¯¤Þ¤ë¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ
º£Æü23Æü(ÌÚ)¤â¡¢²Æì¸©¤Ë¤Ï±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¸ÅÅçÃÏÊý¤äËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ä¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£