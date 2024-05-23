Number_i、サマソニ初出演決定 国内フェス初登場
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』（8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の出演アーティスト第7弾が発表され、Number_iの初出演が決定した。国内フェス初登場となる。
【写真】4月にはコーチェラ初出演で話題を呼んだNumber_i
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるNumber_iは、8月17日に東京（＝千葉）MARINE STAGE、8月18日に大阪AIR STAGEに出演する。4月に米最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』に出演して話題を呼んだが、国内フェスはサマソニが初となる。
日本にルーツを持つデンマーク在住のシンガー・ソングライターのMINA OKABEは、既に発表されている東京に加え、8月18日の大阪MASSIVE STAGEにも登場することが決定した。
東京の8月18日1DAY チケット・プラチナチケットは残りわずか。大阪の8月17日プラチナチケットは完売、8月18日のプラチナチケットは残りわずかとなっている。
■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★＝第7弾発表
会場：千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
▼8月17日（土）
【MARINE STAGE】
MANESKIN（ヘッドライナー）
星野源
ONEREPUBLIC
NCT DREAM
SUPER BEAVER
平井 大
Number_i ★
【MOUNTAIN STAGE】
MAJOR LAZER
GLAY
JON BATISTE
NOTHING BUT THIEVES
MADISON BEER
STEPHEN SANCHEZ
RIIZE
SONIC STAGE LIL YACHTY
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
LAUFEY
Chilli Beans.
imase
NOA
LAUREN SPENCER SMITH
【PACIFIC STAGE】
BAND-MAID
BRIGHT
AKMU
LEE YOUNGJI
VIOLETTE WAUTIER
THE TOYS
【BEACH STAGE】
PUNPEE
Tempalay
FIJI BLUE
MINA OKABE
LANA
adieu
Ayumu Imazu
【Spotify RADAR：Early Noise Stage】
Yo-Sea
離婚伝説
JUMADIBA
MFS
a子
kZm/ LEX/ JJJ
[+81 Connect Live: after hours]
ほか
▼8月18日（日）
【MARINE STAGE】
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA
GRETA VAN FLEET
ATEEZ
Creepy Nuts
ちゃんみな
WEST.
【MOUNTAIN STAGE】
BE:FIRST
PINKPANTHERESS
BABYMONSTER
TYLA
YVES TUMOR
新しい学校のリーダーズ
JO1
ZEROBASEONE
【SONIC STAGE】
AURORA
羊文学
AJR
OLIVIA DEAN
HENRY MOODIE
LOVEJOY
水曜日のカンパネラ
【PACIFIC STAGE】
IVE
Nulbarich
HYDE
BMSG POSSE
INI
BOYNEXTDOOR
BODYSLAM
BEACH STAGE
HOOBASTANK
ORANGE RANGE
BLUE ENCOUNT
STUTS
never young beach
CVLTE
Paledusk
【Spotify RADAR：Early Noise Stage】
なとり
Omoinotake
TOMOO
Tele
jo0ji
サバシスター
乃紫
ほか
■『SUMMER SONIC OSAKA』
会場：大阪・万博記念公園
▼8月17日（土）
【AIR STAGE】
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA
GRETA VAN FLEET
ATEEZ
Creepy Nuts
IVE
WEST.
【MOUNTAIN STAGE】
BE:FIRST
PINKPANTHERESS
TYLA
新しい学校のリーダーズ
JO1
INI
ZEROBASEONE
【SONIC STAGE】
AURORA
羊文学
AJR
OLIVIA DEAN
HENRY MOODIE
LOVEJOY
Tele
【MASSIVE STAGE】
HOOBASTANK
YVES TUMOR
ORANGE RANGE
水曜日のカンパネラ
Enfants
花冷え。
サバシスター
Chevon
ほか
▼8月18日（日）
【AIR STAGE】
MANESKIN（ヘッドライナー）
Vaundy
ONEREPUBLIC
NCT DREAM
SUPER BEAVER
平井 大
Number_i ★
【MOUNTAIN STAGE】
UNDERWORLD
PHOENIX
JON BATISTE
NOTHING BUT THIEVES
MADISON BEER
STEPHEN SANCHEZ
RIIZE
【SONIC STAGE】
LIL YACHTY
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
LAUFEY
Chilli Beans.
imase
ハンブレッダーズ
LAUREN SPENCER SMITH
MASSIVE STAGE BRIGHT
VIOLETTE WAUTIER
NOA
MINA OKABE ★
Little Glee Monster
ano
NIKO NIKO TAN TAN
離婚伝説
ほか
【写真】4月にはコーチェラ初出演で話題を呼んだNumber_i
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるNumber_iは、8月17日に東京（＝千葉）MARINE STAGE、8月18日に大阪AIR STAGEに出演する。4月に米最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』に出演して話題を呼んだが、国内フェスはサマソニが初となる。
東京の8月18日1DAY チケット・プラチナチケットは残りわずか。大阪の8月17日プラチナチケットは完売、8月18日のプラチナチケットは残りわずかとなっている。
■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★＝第7弾発表
会場：千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
▼8月17日（土）
【MARINE STAGE】
MANESKIN（ヘッドライナー）
星野源
ONEREPUBLIC
NCT DREAM
SUPER BEAVER
平井 大
Number_i ★
【MOUNTAIN STAGE】
MAJOR LAZER
GLAY
JON BATISTE
NOTHING BUT THIEVES
MADISON BEER
STEPHEN SANCHEZ
RIIZE
SONIC STAGE LIL YACHTY
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
LAUFEY
Chilli Beans.
imase
NOA
LAUREN SPENCER SMITH
【PACIFIC STAGE】
BAND-MAID
BRIGHT
AKMU
LEE YOUNGJI
VIOLETTE WAUTIER
THE TOYS
【BEACH STAGE】
PUNPEE
Tempalay
FIJI BLUE
MINA OKABE
LANA
adieu
Ayumu Imazu
【Spotify RADAR：Early Noise Stage】
Yo-Sea
離婚伝説
JUMADIBA
MFS
a子
kZm/ LEX/ JJJ
[+81 Connect Live: after hours]
ほか
▼8月18日（日）
【MARINE STAGE】
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA
GRETA VAN FLEET
ATEEZ
Creepy Nuts
ちゃんみな
WEST.
【MOUNTAIN STAGE】
BE:FIRST
PINKPANTHERESS
BABYMONSTER
TYLA
YVES TUMOR
新しい学校のリーダーズ
JO1
ZEROBASEONE
【SONIC STAGE】
AURORA
羊文学
AJR
OLIVIA DEAN
HENRY MOODIE
LOVEJOY
水曜日のカンパネラ
【PACIFIC STAGE】
IVE
Nulbarich
HYDE
BMSG POSSE
INI
BOYNEXTDOOR
BODYSLAM
BEACH STAGE
HOOBASTANK
ORANGE RANGE
BLUE ENCOUNT
STUTS
never young beach
CVLTE
Paledusk
【Spotify RADAR：Early Noise Stage】
なとり
Omoinotake
TOMOO
Tele
jo0ji
サバシスター
乃紫
ほか
■『SUMMER SONIC OSAKA』
会場：大阪・万博記念公園
▼8月17日（土）
【AIR STAGE】
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA
GRETA VAN FLEET
ATEEZ
Creepy Nuts
IVE
WEST.
【MOUNTAIN STAGE】
BE:FIRST
PINKPANTHERESS
TYLA
新しい学校のリーダーズ
JO1
INI
ZEROBASEONE
【SONIC STAGE】
AURORA
羊文学
AJR
OLIVIA DEAN
HENRY MOODIE
LOVEJOY
Tele
【MASSIVE STAGE】
HOOBASTANK
YVES TUMOR
ORANGE RANGE
水曜日のカンパネラ
Enfants
花冷え。
サバシスター
Chevon
ほか
▼8月18日（日）
【AIR STAGE】
MANESKIN（ヘッドライナー）
Vaundy
ONEREPUBLIC
NCT DREAM
SUPER BEAVER
平井 大
Number_i ★
【MOUNTAIN STAGE】
UNDERWORLD
PHOENIX
JON BATISTE
NOTHING BUT THIEVES
MADISON BEER
STEPHEN SANCHEZ
RIIZE
【SONIC STAGE】
LIL YACHTY
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
LAUFEY
Chilli Beans.
imase
ハンブレッダーズ
LAUREN SPENCER SMITH
MASSIVE STAGE BRIGHT
VIOLETTE WAUTIER
NOA
MINA OKABE ★
Little Glee Monster
ano
NIKO NIKO TAN TAN
離婚伝説
ほか