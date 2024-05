恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』(8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ/大阪・万博記念公園)の出演アーティスト第7弾が発表され、Number_iの初出演が決定した。国内フェス初登場となる。平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるNumber_iは、8月17日に東京(=千葉)MARINE STAGE、8月18日に大阪AIR STAGEに出演する。4月に米最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』に出演して話題を呼んだが、国内フェスはサマソニが初となる。

日本にルーツを持つデンマーク在住のシンガー・ソングライターのMINA OKABEは、既に発表されている東京に加え、8月18日の大阪MASSIVE STAGEにも登場することが決定した。東京の8月18日1DAY チケット・プラチナチケットは残りわずか。大阪の8月17日プラチナチケットは完売、8月18日のプラチナチケットは残りわずかとなっている。■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★=第7弾発表会場:千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ▼8月17日(土)【MARINE STAGE】MANESKIN(ヘッドライナー)星野源ONEREPUBLICNCT DREAMSUPER BEAVER平井 大Number_i ★【MOUNTAIN STAGE】MAJOR LAZERGLAYJON BATISTENOTHING BUT THIEVESMADISON BEERSTEPHEN SANCHEZRIIZESONIC STAGE LIL YACHTYBELLE & SEBASTIANBLEACHERSLAUFEYChilli Beans.imaseNOALAUREN SPENCER SMITH【PACIFIC STAGE】BAND-MAIDBRIGHTAKMULEE YOUNGJIVIOLETTE WAUTIERTHE TOYS【BEACH STAGE】PUNPEETempalayFIJI BLUEMINA OKABELANAadieuAyumu Imazu【Spotify RADAR:Early Noise Stage】Yo-Sea離婚伝説JUMADIBAMFSa子kZm/ LEX/ JJJ[+81 Connect Live: after hours]ほか▼8月18日(日)【MARINE STAGE】BRING ME THE HORIZON(ヘッドライナー)CHRISTINA AGUILERAGRETA VAN FLEETATEEZCreepy NutsちゃんみなWEST.【MOUNTAIN STAGE】BE:FIRSTPINKPANTHERESSBABYMONSTERTYLAYVES TUMOR新しい学校のリーダーズJO1ZEROBASEONE【SONIC STAGE】AURORA羊文学AJROLIVIA DEANHENRY MOODIELOVEJOY水曜日のカンパネラ【PACIFIC STAGE】IVENulbarichHYDEBMSG POSSEINIBOYNEXTDOORBODYSLAMBEACH STAGEHOOBASTANKORANGE RANGEBLUE ENCOUNTSTUTSnever young beachCVLTEPaledusk【Spotify RADAR:Early Noise Stage】なとりOmoinotakeTOMOOTelejo0jiサバシスター乃紫ほか■『SUMMER SONIC OSAKA』会場:大阪・万博記念公園▼8月17日(土)【AIR STAGE】BRING ME THE HORIZON(ヘッドライナー)CHRISTINA AGUILERAGRETA VAN FLEETATEEZCreepy NutsIVEWEST.【MOUNTAIN STAGE】BE:FIRSTPINKPANTHERESSTYLA新しい学校のリーダーズJO1INIZEROBASEONE【SONIC STAGE】AURORA羊文学AJROLIVIA DEANHENRY MOODIELOVEJOYTele【MASSIVE STAGE】HOOBASTANKYVES TUMORORANGE RANGE水曜日のカンパネラEnfants花冷え。サバシスターChevonほか▼8月18日(日)【AIR STAGE】MANESKIN(ヘッドライナー)VaundyONEREPUBLICNCT DREAMSUPER BEAVER平井 大Number_i ★【MOUNTAIN STAGE】UNDERWORLDPHOENIXJON BATISTENOTHING BUT THIEVESMADISON BEERSTEPHEN SANCHEZRIIZE【SONIC STAGE】LIL YACHTYBELLE & SEBASTIANBLEACHERSLAUFEYChilli Beans.imaseハンブレッダーズLAUREN SPENCER SMITHMASSIVE STAGE BRIGHTVIOLETTE WAUTIERNOAMINA OKABE ★Little Glee MonsteranoNIKO NIKO TAN TAN離婚伝説ほか