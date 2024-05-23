日本フェス「LuckyFes′24」と「IDOL RADIO」がコラボ！KARA ジヨン＆KISS OF LIFEらが出演決定

株式会社LuckyFM茨城放送が、7月13日、14日、15日の3連休、茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で開催する音楽フェス「LuckyFes'24」の最終出演アーティストを発表した。Lucky Space出演アーティスト17組、Battle to LuckyFesを勝ち抜いたアーティスト3組をあわせて総勢97組がLuckyFes'24に集結し、熱いステージをお届けする。

今回、新たな試みとして、韓国の放送局MBCのK-POP専門番組「IDOL RADIO」と初のコラボレーションを実施。Xdinary Heroes、n.SSign、KISS OF LIFE、知英（KARA）の4組のK-POPアイドルが出演する。さらに、特設ステージ「ドコモCSpresents Lucky Space」で、LuckyFMにゆかりのあるアーティストやパーソナリティによる音楽ライブ＆DJプレイを開催。7月14日（日）はお笑い芸人のオズワルドがパーソナリティを務める「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10＆10」の公開生放送、7月15日（月・祝）には「LuckyFes'25」のステージ出演権をかけたオーディション番組「Idol to LuckyFes*」に出演中の4組のアイドルも、ステージを彩る。また、「LuckyFes'24」のステージ出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes*」を勝ち抜き、出演権を獲得した3組がオープニングアクトとして出演する。なお、今後も個別追加のアーティストについては随時発表する予定だ。「LuckyFes'24」は、会場を大草原エリアに広げてレバレジーズpresentsRAINBOW STAGE、ヤクルトpresents WING STAGE、クーリッシュpresents GARDEN STAGE、HILLS STAGEの4ステージに増やし、昨年好評だったLuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLucky Spaceも展開する。「LuckyFes」は「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組に連動させたPOPSやROCK、HIPHOP、JAZZ、アニソン、アイドル、ボカロやダンスグループ、そして世代を超えて人気があるアーティストなど多種多様なジャンルの音楽をお届けしている。今年は国内はもちろん、韓国のK-POPや台湾・中国・モンゴルや東南アジアのアーティストの出演も決定し、音楽のクロスオーバーをさらにアジアやグローバルに進めていく。「LuckyFes」は、LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」、ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、楽天チケットにて、5月29日（水）23:59まで第四次先行チケットを絶賛発売中。夏の3連休は、野外音楽フェスで楽しい思い出を作ってほしい。

■公演概要

「LuckyFes'24」

日程：2024年7月13日（土）、14日（日）、15日（月・祝）

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）



【出演アーティスト一覧】

<DAY1：7月13日>

AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也with杏里／ウルフルズ／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー（盧廣仲）／THE PRIMALS／The Wasabies／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／一青窈＜New＞／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲／（O.A）Ashley 等



<DAY2：7月14日>

相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／Xdinary Heroes＜New＞／XY／岡崎体育／KREVA／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／Jams Collection／知英＜New＞／SKRYU／竹原ピストル＜New＞／超ときめき（ハート）宣伝部／t-Ace／西川貴教／Novelbright／ハラミちゃん／FUNKY MONKEY BΛBY'S＜New＞／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke／Roselia／（O.A）ちたへんりー 等



<DAY3：7月15日>

新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn／edhiii boi／n.SSign＜New＞／KISS OF LIFE＜New＞／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy／Chevon／シャイトープ＜New＞／Juice=Juice／四星球／杉山清貴＆オメガトライブ／Da-iCE／TETORA／Def Tech／トンボコープ／NEWS＜New＞／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY／（O.A）ジョナゴールド 等



・ドコモCSpresents Lucky Space

＜DAY1：7月13日＞

佐咲紗花／根本凪／ひとりスキップカウズ（イマヤス）／マシコタツロウ special guest 加藤里保菜 等



＜DAY2：7月14日＞

磯山純／イバラッパー a.k.a イバラキング／京太朗と晴彦／DJ SEIRA／DJ YU-KI 等



＜DAY3：7月15日＞

Idol to LuckyFes（Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME）／安達勇人／宇宙まお／クリトリック・リス／KEN EBISAWA 等



【チケット】

・チケット種別

1日券：大人12,800円、中高生6,400円

2日通し券：大人24,000円、中高生12,000円

3日通し券：大人35,000円、中高生17,500円



・第四次先行（抽選）

プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット

受付期間：5月8日（水）12:00〜5月29日（水）23:59

当落発表日：6月3日（月）15:00



・チケット販売サイト

LuckyFesチケットページ

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■関連リンク

「LuckyFes'24」公式サイト