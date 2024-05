日本フェス「LuckyFes′24」と「IDOL RADIO」がコラボ！KARA ジヨン＆KISS OF LIFEらが出演決定

株式会社LuckyFM茨城放送が、7月13日、14日、15日の3連休、茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で開催する音楽フェス「LuckyFes'24」の最終出演アーティストを発表した。Lucky Space出演アーティスト17組、Battle to LuckyFesを勝ち抜いたアーティスト3組をあわせて総勢97組がLuckyFes'24に集結し、熱いステージをお届けする。

今回、新たな試みとして、韓国の放送局MBCのK-POP専門番組「IDOL RADIO」と初のコラボレーションを実施。Xdinary Heroes、n.SSign、KISS OF LIFE、知英(KARA)の4組のK-POPアイドルが出演する。さらに、特設ステージ「ドコモCSpresents Lucky Space」で、LuckyFMにゆかりのあるアーティストやパーソナリティによる音楽ライブ&DJプレイを開催。7月14日(日)はお笑い芸人のオズワルドがパーソナリティを務める「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10&10」の公開生放送、7月15日(月・祝)には「LuckyFes'25」のステージ出演権をかけたオーディション番組「Idol to LuckyFes*」に出演中の4組のアイドルも、ステージを彩る。また、「LuckyFes'24」のステージ出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes*」を勝ち抜き、出演権を獲得した3組がオープニングアクトとして出演する。なお、今後も個別追加のアーティストについては随時発表する予定だ。「LuckyFes'24」は、会場を大草原エリアに広げてレバレジーズpresentsRAINBOW STAGE、ヤクルトpresents WING STAGE、クーリッシュpresents GARDEN STAGE、HILLS STAGEの4ステージに増やし、昨年好評だったLuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLucky Spaceも展開する。「LuckyFes」は「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組に連動させたPOPSやROCK、HIPHOP、JAZZ、アニソン、アイドル、ボカロやダンスグループ、そして世代を超えて人気があるアーティストなど多種多様なジャンルの音楽をお届けしている。今年は国内はもちろん、韓国のK-POPや台湾・中国・モンゴルや東南アジアのアーティストの出演も決定し、音楽のクロスオーバーをさらにアジアやグローバルに進めていく。「LuckyFes」は、LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」、ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、楽天チケットにて、5月29日(水)23:59まで第四次先行チケットを絶賛発売中。夏の3連休は、野外音楽フェスで楽しい思い出を作ってほしい。

■公演概要

「LuckyFes'24」

日程:2024年7月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)

会場:国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4)



【出演アーティスト一覧】

<DAY1:7月13日>

AMEFURASSHI with RAM RIDER/ALI/石井竜也with杏里/ウルフルズ/加藤ミリヤ/氣志團/クラウド・ルー(盧廣仲)/THE PRIMALS/The Wasabies/J-JUN/私立恵比寿中学/水曜日のカンパネラ/SUPER★DRAGON/SCANDAL/すりぃ/7ORDER/Chillies special guest MORISAKI WIN/冨岡愛/Night Tempo with FANCYLABO/ばってん少女隊/ハルカミライ/一青窈<New>/FLOW/森高千里/yama/燐舞曲/(O.A)Ashley 等



<DAY2:7月14日>

相川七瀬/Aile The Shota/打首獄門同好会/Xdinary Heroes<New>/XY/岡崎体育/KREVA/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN/THE BACK HORN/The BONEZ/Jams Collection/知英<New>/SKRYU/竹原ピストル<New>/超ときめき(ハート)宣伝部/t-Ace/西川貴教/Novelbright/ハラミちゃん/FUNKY MONKEY BΛBY'S<New>/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Mega Shinnosuke/Roselia/(O.A)ちたへんりー 等



<DAY3:7月15日>

新しい学校のリーダーズ/石崎ひゅーい/Ink Waruntorn/edhiii boi/n.SSign<New>/KISS OF LIFE<New>/CANDY TUNE/KOTORI/Conton Candy/Chevon/シャイトープ<New>/Juice=Juice/四星球/杉山清貴&オメガトライブ/Da-iCE/TETORA/Def Tech/トンボコープ/NEWS<New>/Novel Core/FRUITS ZIPPER/bokula./ヤングスキニー/RAISE A SUILEN/ROTTENGRAFFTY/(O.A)ジョナゴールド 等



・ドコモCSpresents Lucky Space

<DAY1:7月13日>

佐咲紗花/根本凪/ひとりスキップカウズ(イマヤス)/マシコタツロウ special guest 加藤里保菜 等



<DAY2:7月14日>

磯山純/イバラッパー a.k.a イバラキング/京太朗と晴彦/DJ SEIRA/DJ YU-KI 等



<DAY3:7月15日>

Idol to LuckyFes(Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)/安達勇人/宇宙まお/クリトリック・リス/KEN EBISAWA 等



【チケット】

・チケット種別

1日券:大人12,800円、中高生6,400円

2日通し券:大人24,000円、中高生12,000円

3日通し券:大人35,000円、中高生17,500円



・第四次先行(抽選)

プレイガイド:LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」/ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/楽天チケット

受付期間:5月8日(水)12:00〜5月29日(水)23:59

当落発表日:6月3日(月)15:00



・チケット販売サイト

LuckyFesチケットページ

LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」

ローソンチケットLuckyFes特設ページ

チケットぴあ ※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

イープラスLuckyFes特設ページ

楽天チケットLuckyFes特設ページ



■関連リンク

「LuckyFes'24」公式サイト