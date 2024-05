5月29日〜31日、東京ビッグサイトで開催！ワイヤレスジャパン×WTP 2024

日本最大級の無線通信の専門展示会「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)」が2024年5月29日(水)〜5月31日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催されます。

ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)

会期 : 2024年5月29日(水)〜5月31日(金)

10:00〜18:00(最終日17:00終了)

会場 : 東京ビッグサイト 西3・4ホール

参加 : 無料(事前登録制)

公式サイト:

https://www8.ric.co.jp/

主催 : 株式会社リックテレコム

2024年のメインテーマは「ワイヤレス×AIで未踏ワールドへ」――。

生成AIをはじめとするAI技術が世の中を大きく変えつつありますが、最先端の無線技術と融合していくことで、どのような新しい世界が拓けるのか。

5G/ローカル5G、Beyond 5G/6G、Wi-Fi 7、ミリ波、スペースICT、LPWAなど、AI時代にますます重要性が高まる無線通信の最新動向がわかる展示会です。

【主な見どころ】

■<全203社が出展>最先端のワイヤレス技術&ソリューションが勢揃い

全203社が最新技術や注力ソリューションなどを披露!(同時開催展含む)

5G/ローカル5G、Wi-Fi 7、IoT/LPWA、Beyond 5G/6G、スペースICTなど、ワイヤレスの「最先端」が勢揃いします。

[主な出展社]

総務省、情報通信研究機構(NICT)、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク/1NCE、ZETAアライアンス、Wi-SUNアライアンス、Flexible Society Project(FSPJ)、奥海科技、京セラみらいエンビジョン、802.11ah推進協議会/無線LANビジネス推進連絡会、ISL Networks、アイ・ビー・エス・ジャパン/Ekahau、アンリツ、XGモバイル推進フォーラム(XGMF)、コーンズテクノロジー/E&Cエンジニアリング/マイクロウェーブファクトリー、スペースICT推進フォーラム(SPIF)、ハイテクインター、三井情報/エアースパン・ジャパン、ローデ・シュワルツ・ジャパン、東陽テクニカ、日立国際電気、丸文、UL Japan、ほか多数

■総務省、モバイルキャリア4社など、ワイヤレス業界の第一人者が多数登壇!

基調講演には、総務省 電波部長の荻原直彦氏をはじめ、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、NICTのキーパーソンなど、ワイヤレス業界の第一人者が次々と登壇します。

■ローカル5Gサミット

2024年のワイヤレスジャパン×WTPの大きな目玉の1つといえるのが「ローカル5Gサミット」。

総務省 移動通信企画官の入江晃史氏が「ローカル5Gの更なる普及に向けて」と題して基調講演に登壇するほか、多数の出展社がローカル5Gソリューションに関する展示やセミナーを行います。

■5G用ミリ波普及国際ワークショップ

5GMFとBeyond 5G推進コンソーシアムが統合して新たに設立されたXGモバイル推進フォーラム(XGMF)は、5Gの鍵を握るミリ波についてのワークショップを開催。

総務省、クアルコム、エリクソン、ノキアらがミリ波の未来を展望します。

■ワイヤレスの最前線がわかる特別企画が目白押し!

このほか、2024年のワイヤレスジャパン×WTPは注目企画が大充実です。

[スペースICT推進フォーラムセッション〜宇宙ビジネスの未来がわかる〜]

スペースICT推進フォーラム(SPIF)会長(東京大学 教授)の中須賀真一氏らが宇宙ICTの最新動向を解説。

[Flexible Society Project(FSPJ)特別セミナー]

製造・物流・医療・インフラのDXを支える無線技術・ソリューションの最新成果を全8講演と展示で披露。

[NICTにおけるワイヤレス研究の最新動向]

日本のBeyond 5G/6G研究開発をリードするNICTが、その研究開発内容を全10講演と展示で紹介。

[ZETAアライアンス特別セミナー]

IoTによる超スマート社会への貢献を目指すZETAアライアンスが出展。

特別セミナーには、ZETAアライアンス 代表理事の諸井眞太郎氏らが登壇します。

[Wi-Fi HaLow最前線]

新製品が続々登場のIoT無線「IEEE802.11ah(Wi-Fi HaLow)」について、802.11ah推進協議会(AHPC)の会員企業がセミナー・展示。

[Wi-SUN特別セミナー]

スマートメーターで注目され、数千万台の大規模ネットワーク構築にも対応する、話題のWi-SUN FAN、IoTルート、Enhanced HANをセミナー・展示で解説。

[総務省がワイヤレスの最新成果の発表会]

「電波資源拡大のための研究開発」「戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)」「高専ワイヤレステックコンテスト(WiCON2023)」の成果発表会を開催。

[携帯電話流通市場セミナー]

野村総合研究所の北俊一氏による講演「携帯電話市場の健全化と市場拡大にむけた展望」など、携帯電話流通市場の活性化と拡大に何が必要なのかをテーマにしたセミナーです。

