生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」横浜ハンマーヘッド店で新商品「生キャラメルシェイク」が登場しました。

横浜キャラメルラボ「生キャラメルシェイク」

商品内容:テイクアウト648円(税込)/イートイン660円(税込)

発売日:2024年5月18日

店舗:横浜ハンマーヘッド店:〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-14-1

横浜ハンマーヘッド2階

営業時間:11:00〜20:00(定休日:施設に準ずる)

横浜キャラメルラボは、2019年10月31日に開業した、横浜生まれの生キャラメル専門店。

そんな横浜キャラメルラボに新作「生キャラメルシェイク」が登場!

「生キャラメルシェイク」は、キャラメルの製法を熟知した「横浜キャラメルラボ」のパティシエ達がお届けする、濃厚なキャラメル味のシェイク。

ほんのり香るエスプレッソとザクザクしたチョコクランチの食感も楽しめる、キャラメル好きの方におすすめの一杯です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃厚なキャラメルがたっぷり!横浜キャラメルラボ「生キャラメルシェイク」 appeared first on Dtimes.