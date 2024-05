リモワからNYのライフスタイルブランド「AIMÉ LEON DORE」とのコラボコレクションが登場

1898年のブランド誕生以来、熟練した職人技と機能的なデザインで旅におけるパイオニアとしてその地位を確立してきたリモワ(RIMOWA)から、リモワのヘリテージとニューヨークを拠点とするAIMÉ LEON DORE(エメ レオン ドレ)のクラシックなエレガンスとを融合させた特別なコラボレーションコレクションを発表します。RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Cabin/Courtesy of RIMOWA「時代を超越したデザイン」という共通のコミットメントにより実現したこのコレクションは、20世紀初頭の旅の黄金期、そしてリモワのパイオニア精神からインスピレーションを得て生み出されたもので、旅におけるロマンティシズムの復活を表現しました。登場する2アイテム「RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Chest」と「RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Cabin」はクラシックな旅のエッセンスと現代的な感覚が見事に融合しています。

RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Cabin/Courtesy of RIMOWAドイツにて製造され、手作業で丁寧に組み立てられているこれらのアイテムは、リモワの高い技術力とクラフツマンシップを存分に感じることができます。リモワの人気コレクション「Classicコレクション」のデザインを元に生み出されたアイテムは、AIMÉ LEON DOREのシグネチャーカラーであるグリーンのカラーリングで仕上げられ、ブランドの伝統に敬意を表しています。RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Chest/Courtesy of RIMOWA「RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Chest」は、1964年に発売されたリモワのアーカイブピースを彷彿とさせるデザインです。1960年代に発売されていたリモワのトランクは、鉄道移動の際、容易にトランクを積み重ねられるようにデザインされていました。今回発表されたアイテムは、そのデザインを継承しつつ、旅だけではなくインテリアとしても使用できる洗練されたデザインに進化しています。RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Chest/Courtesy of RIMOWA両アイテムにはこのコレクションだけに使用されるブラウンのレザー製ハンドルが装備されており、ケース正面のロゴバッジにはゴールドカラーのエンボス加工で両ブランドの名が入ります。外面はアルミニウム製。ライニングには弾力性のあるナイロンが使用されており、AIMÉ LEON DOREの代表的なアートワークである古代ギリシャの切手をモチーフにしたユニークなパターンが施されています。Courtesy of RIMOWA「RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Chest」および「RIMOWA x AIMÉ LEON DORE Cabin」は2024年5月31日よりRIMOWAストア表参道店、銀座7丁目店、心斎橋店、伊勢丹新宿メンズ館、及びオフィシャルウェブサイトで発売を開始します。■展開アイテムモデル名:RIMOWAxAIMÉ LEON DORE Classic Chestサイズ :H34.5xW74.5CM×D43CM価格 :57万3,100円(税込)モデル名:RIMOWAxAIMÉ LEON DORE Classic Cabinサイズ :H55xW40CM×D23CM価格 :39万3,800円(税込)■販売店舗RIMOWAストア表参道店、銀座7丁目店、心斎橋店、伊勢丹新宿メンズ館オフィシャルウェブサイト(www.rimowa.com)お問い合わせ:リモワ クライアントサービス03-6733-9850