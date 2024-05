【「ストリートファイター6」追加キャラクター「豪鬼」】5月22日 配信

「ストリートファイター6」のディレクター・中山貴之氏が5月23日、追加キャラクター「豪鬼」について、「おにぎり」を食べると強くなる隠し要素について認めた。

SNS上で話題となっているのは、5月22日に追加されたキャラクター「豪鬼」のおにぎりを使った隠し要素。試合中におにぎりを食べることで、公式の技表に無い攻撃が可能になるというもの。

本作は必殺技ボタンと方向キーを同時入力することで挑発できるのだが、後ろ向きで挑発したあとにさらにもう一度下向きで挑発コマンドを入力することで、おもむろにおにぎりを食べ始め、食べ終わると本気を出した状態「真豪鬼」の攻撃方法に変化する。

SNS上で話題となったことで中山貴之氏が反応。「おはようございます おにぎりの秘密がバレましたね。思ったより早かった」として今回の隠し要素について認めた。

【『ストリートファイター6』豪鬼 アップデート配信開始トレーラー】

