◆「マイ・デーモン」キム・ユジョン、7年ぶりファンミ追加公演決定

◆2024 Kim You Jung FANMEETING IN JAPAN「YOU_TOPIA」公演概要

【モデルプレス=2024/05/23】韓国女優のキム・ユジョン(Kim You Jung)が、25日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて7年ぶりに開催するファンミーティングの追加公演が決定した。盛況のうちに終えたSBSドラマ『マイ・デーモン』に続き、3月15日よりNetflixにて配信されている『タッカンジョン』の公開で、話題沸騰中のユジョン。7年ぶり開催の「2024 Kim You Jung FANMEETING IN JAPAN『YOU_TOPIA』」と題し、25日にファンミーティングの開催が決定していたが、先行チケットの申し込みが殺到。今回熱い要望を受け、横浜での追加公演を行う。(modelpress編集部)神奈川 ※追加公演2024年5月25日(土)開場 13:15/開演 14:00KT Zepp Yokohama2024年5月25日(土)開場 17:15/開演 18:00KT Zepp Yokohama【Not Sponsored 記事】