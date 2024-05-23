Æ»¤Î±Ø¶áÀÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Â³¡¹¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Æ»¤Î±Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÇÃÏ°è¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð¹ç¤¦
Æ»¤Î±Ø¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë½ÉÇñÆÃ²½·¿¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Æ»¤Î±Ø¥Û¥Æ¥ë¡×¡£2020Ç¯10·î¤Î³«¶È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ¸µ»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÁ´¹ñ14Æ»ÉÜ¸©¤Ë29¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤´¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¤¬
´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¶á¤¯¤äÅÔ»ÔÉô¤È¤¤¤Ã¤¿Î©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä²¹ÍáÀßÈ÷¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Æ»¤Î±Ø¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÉô²°¤ËÍáÁå¤¬¤Ê¤¤½ÉÇñÆÃ²½·¿¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ë¶áÀÜ¤·¤¿Î©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¶áÀÜ¤¹¤ëÆ»¤Î±Ø¤ä¼þÊÕ¤Î°û¿©Å¹¡¢²¹Íá»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤ò½ÉÇñ¼Ô¤ËÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Æ»¤Î±Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½ç¼¡¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸ÂÄê1500¥»¥Ã¥È¡ªÁ´¹ñ29¥Û¥Æ¥ë¡Ö½ä¤ë¡¦Çñ¤Þ¤ë¡¦½¸¤á¤ë¡×³ÆÃÏ°è¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ÖFairfield Quest¡×
2024Ç¯4·î27Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ29»ÜÀß¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Æ»¤Î±Ø¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¥ó¥×Ä¡¤Ë½¸¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë¤è¤êBonvoy¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÉÇñ·ô¤äÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¡£
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û2200±ß/1¥»¥Ã¥È
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û³Æ¥Û¥Æ¥ë
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼ÆÃÅµ¡Û
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¡§ Bonvoy 500¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤¿¤Ï ¥í¥´⼊¤ê¥°¥é¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ü¤´ÅöÃÏÉÊ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×10¸Ä¡§Bonvoy 1000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ü¤´ÅöÃÏÉÊ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×15¸Ä¡§Bonvoy 1500 ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ü¤´ÅöÃÏÉÊ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×20¸Ä¡§Bonvoy 1500 ¥Ý¥¤¥ó¥È ¡Ü½ÉÇñ·ô1Ëç(1Çñ1¼¼Ê¬)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×25¸Ä¡§Bonvoy 1500 ¥Ý¥¤¥ó¥È ¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë⼿Ä¡¥Ð¥ó¥É¡Ü¤´ÅöÃÏÉÊ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×29¸Ä¡§Bonvoy 2000 ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë⼿Ä¡¥«¥Ð¡¼¡Ü½ÉÇñ·ô1Ëç(1Çñ1¼¼Ê¬)
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥°¥é¥¹¤ª¤è¤Ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÊÌ¤ÎÆÃÅµ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖFind your Fairfield 29 with Æ»¤Î±Ø ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó-29¤Î¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¤á¤°¤ë-¡×
5·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤Ð¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄÌ¾ï¤è¤êºÇÂç30%OFF¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤ÊÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥×¥é¥ó¤ÏÈËË»´ü¤ò½ü¤¯12·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Á´29¥Û¥Æ¥ë¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÁÇÇñ¤Þ¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿³Æ¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÄ«¿©¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2024Ç¯4·î3Æü¡Á5·î31Æü(¶â)
¡ÚÍøÍÑ´ü´Ö¡Û2024Ç¯4·î3Æü¡Á12·î31Æü(²Ð)¢¨½ü³°Æü¤¢¤ê
¡Ú½ÉÇñ²Á³Ê¡Û1Ëü1011±ß¡¿1¼¼(ÀÇ¥µ¹þ)¡Á¢¨´ü´ÖÃæ¡¢ÊÑÆ°¤¢¤ê
¡ÚÍ½ÌóÊýË¡¡ÛÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÍ½Ìó²ÄÇ½
¢£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅÃæ
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖFind your Fairfield 29 with Æ»¤Î±Ø ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó-29¤Î¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¤á¤°¤ë-¡×¤ÎÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡ÖDog Friendly Room¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
ÂÐ¾Ý¤Î7¥Û¥Æ¥ë¤Ç5·î1Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡ÖDog Friendly Room¡×¤¬½éÆ³Æþ¡£
°¦¸¤ÍÑ¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¤½¤í¤¨¤¿µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¿çÌ²¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀAmbient Lounge Japan¼Ò¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤òÀßÃÖ¡£ÆÈ¼«³«È¯¤Î½¼Å¶ºà¤Ï¿ÍÍÑ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÈÆ±¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜÀ½¤ÎÄãÈ¿È¯¥¦¥ì¥¿¥ó¡¢¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ó¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½ÉÇñÍ½Ìó³«»Ï¡Û2024Ç¯5·î1Æü¡Á
¡Ú¥¿¥¤¥×¡¦¹¤µ¡Û¡ÖDog Friendly Room¡×(¥¥ó¥°/¥Ä¥¤¥ó ³Æ25Ö)
¡ÚÆ¬¿ôÀ©¸Â¡ÛÃæ·¿¸¤(15kg°Ê²¼)1Æ¬
¡ÚÎÁ¶â¡Û1¼¼2Ëü570±ß¡Á(°¦¸¤¤Î½ÉÇñÎÁ¹þ)
¡Ú°¦¸¤ÍÑÈ÷ÉÊ¡Û¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥Ú¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¤È¥Ú¥Ã¥È¥·¡¼¥Ä¡¢¿å¤È¥¨¥µÆþ¤ì
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¤Î²Á³Ê¡£
¢¨Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×½ñÎà(½ÉÇñÆ±°Õ½ñ¡¢¶¸¸¤ÉÂÍ½ËÉÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¢º®¹ç¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼)¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡Û
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦²¬⼭ÉÇ⼭⾼¸¶(ÈÎÇä³«»Ï¡§5·î1Æü)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¹ÅçÀ¤Íå(ÈÎÇä³«»Ï¡§5·î1Æü)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦²¬⼭ÄÅ⼭(ÈÎÇä³«»Ï¡§5·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦⿅»ùÅç¤¿¤ë¤ß¤ººùÅç(ÈÎÇä³«»Ï¡§5·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦µþÅÔµþÃ°ÇÈ(ÈÎÇä³«»Ï¡§½é²Æ°Ê¹ß½ç¼¡)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦µþÅÔ¤ß¤Ê¤ß¤ä¤Þ¤·¤í(ÈÎÇä³«»Ï¡§½é²Æ°Ê¹ß½ç¼¡)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦´ô⾩À¶Î®⾥⼭¸ø±à(ÈÎÇä³«»Ï¡§½é²Æ°Ê¹ß½ç¼¡)
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉŽ¥¥Ð¥¤Ž¥¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Æ»¤Î±Ø¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎ¹¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤´¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¤¬
´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¶á¤¯¤äÅÔ»ÔÉô¤È¤¤¤Ã¤¿Î©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä²¹ÍáÀßÈ÷¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Æ»¤Î±Ø¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÉô²°¤ËÍáÁå¤¬¤Ê¤¤½ÉÇñÆÃ²½·¿¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ë¶áÀÜ¤·¤¿Î©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¶áÀÜ¤¹¤ëÆ»¤Î±Ø¤ä¼þÊÕ¤Î°û¿©Å¹¡¢²¹Íá»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤ò½ÉÇñ¼Ô¤ËÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¢£¸ÂÄê1500¥»¥Ã¥È¡ªÁ´¹ñ29¥Û¥Æ¥ë¡Ö½ä¤ë¡¦Çñ¤Þ¤ë¡¦½¸¤á¤ë¡×³ÆÃÏ°è¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ÖFairfield Quest¡×
2024Ç¯4·î27Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ29»ÜÀß¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Æ»¤Î±Ø¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¥ó¥×Ä¡¤Ë½¸¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë¤è¤êBonvoy¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÉÇñ·ô¤äÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤À¡£
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û2200±ß/1¥»¥Ã¥È
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û³Æ¥Û¥Æ¥ë
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼ÆÃÅµ¡Û
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¡§ Bonvoy 500¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤¿¤Ï ¥í¥´⼊¤ê¥°¥é¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ü¤´ÅöÃÏÉÊ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×10¸Ä¡§Bonvoy 1000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ü¤´ÅöÃÏÉÊ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×15¸Ä¡§Bonvoy 1500 ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ü¤´ÅöÃÏÉÊ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×20¸Ä¡§Bonvoy 1500 ¥Ý¥¤¥ó¥È ¡Ü½ÉÇñ·ô1Ëç(1Çñ1¼¼Ê¬)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×25¸Ä¡§Bonvoy 1500 ¥Ý¥¤¥ó¥È ¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë⼿Ä¡¥Ð¥ó¥É¡Ü¤´ÅöÃÏÉÊ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×29¸Ä¡§Bonvoy 2000 ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë⼿Ä¡¥«¥Ð¡¼¡Ü½ÉÇñ·ô1Ëç(1Çñ1¼¼Ê¬)
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥°¥é¥¹¤ª¤è¤Ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÊÌ¤ÎÆÃÅµ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖFind your Fairfield 29 with Æ»¤Î±Ø ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó-29¤Î¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¤á¤°¤ë-¡×
5·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤Ð¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄÌ¾ï¤è¤êºÇÂç30%OFF¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤ÊÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥×¥é¥ó¤ÏÈËË»´ü¤ò½ü¤¯12·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Á´29¥Û¥Æ¥ë¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÁÇÇñ¤Þ¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿³Æ¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÄ«¿©¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2024Ç¯4·î3Æü¡Á5·î31Æü(¶â)
¡ÚÍøÍÑ´ü´Ö¡Û2024Ç¯4·î3Æü¡Á12·î31Æü(²Ð)¢¨½ü³°Æü¤¢¤ê
¡Ú½ÉÇñ²Á³Ê¡Û1Ëü1011±ß¡¿1¼¼(ÀÇ¥µ¹þ)¡Á¢¨´ü´ÖÃæ¡¢ÊÑÆ°¤¢¤ê
¡ÚÍ½ÌóÊýË¡¡ÛÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÍ½Ìó²ÄÇ½
¢£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅÃæ
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖFind your Fairfield 29 with Æ»¤Î±Ø ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó-29¤Î¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¤á¤°¤ë-¡×¤ÎÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡ÖDog Friendly Room¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
ÂÐ¾Ý¤Î7¥Û¥Æ¥ë¤Ç5·î1Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡ÖDog Friendly Room¡×¤¬½éÆ³Æþ¡£
°¦¸¤ÍÑ¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¤½¤í¤¨¤¿µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¿çÌ²¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀAmbient Lounge Japan¼Ò¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¤òÀßÃÖ¡£ÆÈ¼«³«È¯¤Î½¼Å¶ºà¤Ï¿ÍÍÑ¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÈÆ±¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜÀ½¤ÎÄãÈ¿È¯¥¦¥ì¥¿¥ó¡¢¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ó¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½ÉÇñÍ½Ìó³«»Ï¡Û2024Ç¯5·î1Æü¡Á
¡Ú¥¿¥¤¥×¡¦¹¤µ¡Û¡ÖDog Friendly Room¡×(¥¥ó¥°/¥Ä¥¤¥ó ³Æ25Ö)
¡ÚÆ¬¿ôÀ©¸Â¡ÛÃæ·¿¸¤(15kg°Ê²¼)1Æ¬
¡ÚÎÁ¶â¡Û1¼¼2Ëü570±ß¡Á(°¦¸¤¤Î½ÉÇñÎÁ¹þ)
¡Ú°¦¸¤ÍÑÈ÷ÉÊ¡Û¥Ú¥Ã¥È¥Ù¥Ã¥É¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥Ú¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¤È¥Ú¥Ã¥È¥·¡¼¥Ä¡¢¿å¤È¥¨¥µÆþ¤ì
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¤Î²Á³Ê¡£
¢¨Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×½ñÎà(½ÉÇñÆ±°Õ½ñ¡¢¶¸¸¤ÉÂÍ½ËÉÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¡¢º®¹ç¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼)¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¡Û
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦²¬⼭ÉÇ⼭⾼¸¶(ÈÎÇä³«»Ï¡§5·î1Æü)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¹ÅçÀ¤Íå(ÈÎÇä³«»Ï¡§5·î1Æü)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦²¬⼭ÄÅ⼭(ÈÎÇä³«»Ï¡§5·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦⿅»ùÅç¤¿¤ë¤ß¤ººùÅç(ÈÎÇä³«»Ï¡§5·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦µþÅÔµþÃ°ÇÈ(ÈÎÇä³«»Ï¡§½é²Æ°Ê¹ß½ç¼¡)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦µþÅÔ¤ß¤Ê¤ß¤ä¤Þ¤·¤í(ÈÎÇä³«»Ï¡§½é²Æ°Ê¹ß½ç¼¡)
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦´ô⾩À¶Î®⾥⼭¸ø±à(ÈÎÇä³«»Ï¡§½é²Æ°Ê¹ß½ç¼¡)
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉŽ¥¥Ð¥¤Ž¥¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È Æ»¤Î±Ø¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎ¹¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£