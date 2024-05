客室は全てのホテルでほぼ統一されたデザインで、キングとツインから選ぶことができる

道の駅に近接する宿泊特化型のホテルとして注目を集めている「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル」。2020年10月の開業を皮切りに、全国の自治体や地元事業者と連携しながら各地で展開し、現在は北海道から鹿児島まで全国14道府県に29軒のホテルを運営している。観光名所の近くや都市部といった立地に出店し、ホテル内のレストランや温浴設備などに力を入れることが多い一般的なホテルに対し、「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル」は、館内レストランや部屋に浴槽がない宿泊特化型のホテルとして、道の駅に近接した立地に出店を進めている。この地域経済の活性化を推進するスタイルが特徴で、近接する道の駅や周辺の飲食店、温浴施設の利用を宿泊者に促す仕組みだ。

スタンプを集めるごとにうれしい特典が

全国29ホテルのスタンプを集めて楽しいスタンプラリー手帖と、旅の計画や思い出を記したり、道の駅のスタンプなどを残せる無地の手帖の2冊1セット

スタンプはすべてホテル従業員によってデザインされている

今だけのキャンペーンを活用してお得に宿泊しよう

各道の駅、地元企業と連携地域の素材満載「朝食ボックス」も魅力

「フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波」ではワイナリーとのコラボイベントを定期的に開催中

国内のフェアフィールドブランドホテルでは初の「Dog Friendly Room」

Ambient Lounge Japan社のペットベッドが設置されている

愛犬用の備品は、ペットベッド、メッシュペットトレーとペットシーツ、水とエサ入れ

同ホテルは「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト」として、特別なキャンペーンや新たな取り組みを順次スタートさせている。■限定1500セット!全国29ホテル「巡る・泊まる・集める」各地域限定デザインスタンプラリー「Fairfield Quest」2024年4月27日より、全国29施設の「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル」で楽しめるスタンプラリーキャンペーンがスタートしている。各ホテルの従業員たちが作ったオリジナルのスタンプをスタンプ帖に集めると、スタンプの数によりBonvoyポイントをはじめ、宿泊券や地域の特産品などのプレゼントがもらえるキャンペーンだ。【販売価格】2200円/1セット【販売場所】各ホテル【スタンプラリー特典】※スタンプ5個: Bonvoy 500ポイントまたは ロゴ⼊りグラスまたはトートバッグ+ご当地品※スタンプ10個:Bonvoy 1000ポイント+ご当地品※スタンプ15個:Bonvoy 1500 ポイント+ご当地品※スタンプ20個:Bonvoy 1500 ポイント +宿泊券1枚(1泊1室分)※スタンプ25個:Bonvoy 1500 ポイント +オリジナル⼿帖バンド+ご当地品※スタンプ29個:Bonvoy 2000 ポイント+オリジナル⼿帖カバー+宿泊券1枚(1泊1室分)※特典のロゴ入りグラスおよびトートバッグは数に限りがございます。なくなり次第、別の特典に変更となります。予めご了承ください。■特別宿泊プラン「Find your Fairfield 29 with 道の駅 キャンペーン-29のフェアフィールドをめぐる-」5月31日(金)までの期間に申し込めば、期間限定で通常より最大30%OFFとなるお得な特別宿泊プランが登場している。同プランは繁忙期を除く12月31日(火)までの宿泊予約が可能で、全29ホテルが対象。素泊まりと、その土地の食材をふんだんに使った各ホテルオリジナルの朝食ボックス付きの2つのプランの予約が可能だ。【販売期間】2024年4月3日〜5月31日(金)【利用期間】2024年4月3日〜12月31日(火)※除外日あり【宿泊価格】1万1011円/1室(税サ込)〜※期間中、変動あり【予約方法】特設サイトより予約可能■知られざる地域の魅力が体験できる「ホテルイベント」が開催中さらに、ホテル宿泊者を対象に、各地域の魅力を堪能できる体験イベントを随時開催している。お目当てのイベントがあれば、「Find your Fairfield 29 with 道の駅 キャンペーン-29のフェアフィールドをめぐる-」の特別宿泊プランを活用するのがおすすめ。■愛犬と一緒に宿泊できる「Dog Friendly Room」の販売を開始!対象の7ホテルで5月1日から順次、愛犬と一緒に宿泊できる「Dog Friendly Room」が初導入。愛犬用のアメニティをそろえた客室には、睡眠と健康を守るための機能を詰め込んだAmbient Lounge Japan社のペットベッドを設置。独自開発の充填材は人用マットレスと同グレードで、高品質な日本製の低反発ウレタン、ウレタンフォーム、ビーズを使用している。【宿泊予約開始】2024年5月1日〜【タイプ・広さ】「Dog Friendly Room」(キング/ツイン 各25)【頭数制限】中型犬(15kg以下)1頭【料金】1室2万570円〜(愛犬の宿泊料込)【愛犬用備品】ペットベッド、メッシュペットトレーとペットシーツ、水とエサ入れ※表示料金は、消費税・サービス料込みの価格。※予約の際は、公式サイトをチェックし、チェックイン当日までに必要書類(宿泊同意書、狂犬病予防接種証明書のコピー、混合ワクチン接種証明書のコピー)の提出が必要。【対象ホテル】フェアフィールド・バイ・マリオット・岡⼭蒜⼭⾼原(販売開始:5月1日)フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅(販売開始:5月1日)フェアフィールド・バイ・マリオット・岡⼭津⼭(販売開始:5月下旬以降順次)フェアフィールド・バイ・マリオット・⿅児島たるみず桜島(販売開始:5月下旬以降順次)フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波(販売開始:初夏以降順次)フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ(販売開始:初夏以降順次)フェアフィールド・バイ・マリオット・岐⾩清流⾥⼭公園(販売開始:初夏以降順次)このキャンペーンをきっかけに、全国で展開する「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル」で自分だけのオリジナルの旅の計画を立ててみては。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。