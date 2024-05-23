【（FC/FC互換機用）8BIT MUSIC POWER ENCORE】6月14日 発売予定価格：5,478円

コロンバスサークルは、8BITゲーム機（FC/FC互換機）用カセット「8BIT MUSIC POWER ENCORE」を6月14日に発売する。価格は5,478円。

本商品は、チップチューンアルバムカセット「8BIT MUSIC POWER」シリーズ7年ぶりの最新作。ゲーム音楽界のレジェンドを中心にチップチューン界で活躍するアーティストが多数集結し、全14曲が収録されているほか、より多彩になったキャラクターの動きや背景の描画など、楽曲をより心地よく堪能できるよう進化した画面演出の数々が搭載されている。

収録楽曲

【【FC/FC互換機】8ビットミュージックパワーアンコール PV】

01. Jump over The Unb【Bun】

02. LEAPS【Takeshi Abo(阿保 剛)】

03. MUTANT MAN【Tomoya Tomita(冨田 朋也)】

04. Radiant Fortitude【Takuya Hanaoka(花岡 拓也)】

05. Kara Kasa 【Hige Driver(ヒゲドライバー)】

06. Melancholy Star 【Yousuke Yasui(安井 洋介)】

07. Question XYZ 【Keishi Yonao(ヨナオケイシ)】

08. Border Face 【Saitone】

09. Wonderful World 【hally】

10. Asagao【Kenichi Arakawa(荒川 憲一)】

11. 8Bit Kecak 【Yu Shimoda(下田 祐)】

12. Avenida Praia 【Hiroto Saitoh(齋藤 博人)】

13. nanca 【Omodaka】

14. Firebolt【Nobuyuki Shioda(塩田 信之)】

※本製品は、コロンバスサークルのオリジナル商品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。 ※記載されている名称または商品名は各社の商標または登録商標です。 ※画面は開発中のものです。本製品の仕様、形状、色、パッケージは改良のため予告なく変更する場合があります。

