三笘薫の単独突破弾もノミネート！　プレミア年間最優秀ゴール候補が発表

ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫の得点が、プレミアリーグのバドワイザー・ゴール・オブ・ザ・シーズン(年間最優秀ゴール)賞の候補にノミネートされた。候補に選ばれたのは、昨年8月19日に行われた第2節ウルヴァーハンプトン戦の15分に三笘が決めた先制点。三笘は得意の左サイドでボールを受けると、カットインから一気に加速。相手DFを置き去りにしながら、最後は右足インサイドキックでゴールネットを揺らした。

The best of 2023/24 ⚽️



Who gets your vote for Budweiser @premierleague Goal of the Season? 🏆 pic.twitter.com/3TUeEiW22K