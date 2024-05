【Hammerwatch】5月23日 発売価格:1,430円CEROレーティング:B(12才以上対象)

賈船は、プレイステーション 4/Nintendo Switch用ハック&スラッシュアクションアドベンチャーゲーム「Hammerwatch」を、本日5月23日にPlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて発売した。ダウンロード専用で、価格は1,430円。

本作は、2023年12月13日に発売された「Hammerwatch Anniversary Edition」のオリジナルにあたる作品。日本及びアジア地域ではPS4/NintendoSwitch版は発売されていなかったが、今回、シリーズの原点に当たる「Hammerwatch」オリジナル版が発売されることとなった。

「Hammerwatch」はスウェーデンのゲームスタジオ「Crackshell」によるハック&スラッシュアドベンチャーゲームのシリーズで、多くの罠や謎が散りばめられたステージで、ユニークな特徴を持つ様々な敵の大群を倒していく爽快なアクションを楽しめる。

本作では「ソーサラー」など7つのクラスをすべてマスターし、ゲームを進める中で、各クラス固有の能力をアンロックしてアップグレードしていく。美しいピクセルアートの世界が特徴で、城を探索する「ハンマーウォッチ城」、砂漠で彷徨う「太陽の神殿」の2つのキャンペーンと生き残りをかけて戦う「ヒーローディフェンス」、「サバイバル」の2つの追加モードが収録されている。ひとりで楽しめるのはもちろん、最大4人までで遊ぶことができる。

ゲーム概要

主な特徴

【Hammerwatch(Original Ver.) for PS4/NintendoSwitch on ASIA and JAPAN】

・個性的な特徴とスキルを備えた7つのクラス

・アンロックとアップグレードを繰り返してキャラクターを成長

・2つのキャンペーン(太陽の神殿、ハンマーウォッチ城)

・2つの追加モード(ヒーローディフェンス、サバイバル)

・「かんたん」、「ふつう」、そして「むずかしい」の3つの難易度

・オンラインとローカルのマルチプレイは最大4プレーヤーまで対応

(C) CRACKSHELL, ALL RIGHTS RESERVED Published in JAPAN and Asia by COSEN