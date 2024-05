豪華購入特典キャンペーンも！サイクロンジョー「バッファローマンのソフビフィギュア8種」

サイクロンジョーは『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』より、KUFC 09 バッファローマンのソフビフィギュア8種の予約受付開始します。

サイクロンジョー「バッファローマンのソフビフィギュア」

画像1 KUFC 09 ラインナップ

サイクロンジョーは、累計発行部数7,700万部の大人気連載漫画『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』より、KUFC 09 バッファローマンのソフビフィギュア8種の予約受付開始。

サイクロンジョー直販にて2024年5月17日(金) 21:00〜から開始しました。

発売を記念して、3体購入で“黄金のザ・マシンガンズ”、5体購入で“KUFC 09 バッファローマン 原作 ハリケーン・ギガブラスター Ver.”がもらえる豪華購入特典キャンペーンも実施します。

KUFC 09 バッファローマン 原作

画像5 KUFC 09 バッファローマン 原作 悪魔超人編

KUFC 09 バッファローマン 原作 夢の超人タッグ編 2,000万パワーズ

KUFC 09 バッファローマン 原作が登場!

あまりの強さと残虐さのために超人オリンピック委員会から宇宙の果てに追放されていたという「7人の悪魔超人」の一人。

身長2メートル50センチ、体重220キロと、並の超人たちを遥かに凌駕する巨躯であり、作中ではバッファローマンの超人強度は1000万パワーであり、それまでに登場した超人たちをはるかにしのぐ圧倒的なパワーを持つ強敵として描かれました。

悪魔超人ではあるが、戦いにおいては正々堂々としたフェアプレーを重んじます。

キン肉マンとの戦いの中で正義の心に目覚め、一度死亡するが後に正義超人として復活を果たしました。

作中では敵勢力を率いた悪役としては珍しく、敗れた味方や共闘者についてもその働きを認め、敗戦を罪に問い制裁することもありませんでした。

悪魔超人の長である悪魔将軍からは一目置かれており、他の7人の悪魔超人のメンバーからも、常にリーダーとして認められています。

今回の予約対象アイテムはバッファローマンヒストリーとも言える様々なシーンから選べる8種類をラインナップ

画像4 KUFC 09 バッファローマン 原作 ハリケーン・ギガブラスター Ver.

商品詳細はブログでチェック

http://blog.livedoor.jp/cyclone_joe/archives/24413755.html

【注意】

・バナー4段目 キンコレ 黄金のザ・マシンガンズは『3 BUY 2 GET FREE キャンペーン』の特典になります。

・バナー5段目 KUFC 09 バッファローマン 原作 ハリケーン・ギガブラスター Ver.は『5 BUY 1 GET FREE キャンペーン』の特典になります。

キン肉マンは2024年7月より待望のアニメ化。

2024年2024年で原作45周年を迎える今も連載が続く大人気漫画です。

画像2 KUFC ポスター

KUFC 09 バッファローマンの予約受付を、2024年5月17日(金) 21:00よりサイクロンジョー直販にて開始します。

■豪華購入特典キャンペーン

【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

KUFC 09 バッファローマンの8種類から5個購入のお客様に“KUFC 09 バッファローマン 原作 ハリケーン・ギガブラスター Ver.”をプレゼント!

KUFC 09 バッファローマン 原作 ハリケーン・ギガブラスター Ver.が登場!

『これがオレの…』

『嘘偽りない』

『全力だぁぁーーー!!』

KUFC 09 バッファローマン 原作 ハリケーン・ギガブラスター Ver.

画像4 KUFC 09 バッファローマン 原作 ハリケーン・ギガブラスター Ver.

【3 BUY 2 GET FREE キャンペーン】

キンコレ 黄金のザ・マシンガンズが登場!

『超人タッグ界の“珠玉の逸品”

ザ・マシンガンズの登場だーーーっ!!』

KUFC 09 バッファローマンの8種類から3個購入のお客様に“キンコレ 黄金のザ・マシンガンズ(キンコレ01 黄金のキン肉マン スグル/キンコレ 12 テリーマン 金短髪 Ver.)”をプレゼント!

画像3 黄金のザ・マシンガンズ

【注意】

・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。

・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。

また、キャンペーンは特典の終了に伴い予告なく終了することがあるので何卒ご了承ください。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・『5 BUY 1 GET FREE キャンペーン』と『3 BUY 2 GET FREE キャンペーン』は併用できません。

どちらか一方の特典の採用になります。

但し、1会計7点以上購入のお客様は併用となります。

・特典の納品は2024年8月納品で分納を予定しています。

【7 BUY 3 GET キャンペーン】

さらに総数7個購入のお客様には、大盤振る舞い!

“KUFC 09 バッファローマン 原作 ハリケーン・ギガブラスター Ver.”“キンコレ 黄金のザ・マシンガンズ(キンコレ01 黄金のキン肉マン スグル/キンコレ 12 テリーマン 金 短髪 Ver.)”の下記3点を特典としてプレゼントします。

画像3 黄金のザ・マシンガンズ

画像4 KUFC 09 バッファローマン 原作 ハリケーン・ギガブラスター Ver.

■予約対象アイテム

予約開始:2024年5月17日(金) 21:00〜

予約サイト:サイクロンジョー直販

https://www.cyclonejoe.com/

サイクロンジョー BASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/

【KUFC 09 バッファローマン 原作 悪魔超人編】

JANコード : 4573521303050

売価(税込): 13,200円

予約URL :

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1425

画像5 KUFC 09 バッファローマン 原作 悪魔超人編

画像6 KUFC 09 バッファローマン 原作 悪魔超人編

「KUFC 09 バッファローマン」商品説明

仕様は他商品も下記に準じます。

KUFC 09 バッファローマン 原作 悪魔超人編 が登場!

サイズ :全高約160mm

素材 :ソフビ製(PVCまたはABS)

仕様 :彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り

注意 :製造上、彩色などに個体差が生じる場合があります。

対象年齢 :15歳以上。

幼児の手の届かない場所に保管してください。

生産最終加工地:中国

著作 :(C)ゆでたまご

【KUFC 09 バッファローマン EXカラー 悪魔超人編】

JANコード : 4573521303067

売価(税込): 13,200円

予約URL :

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1426

画像7 KUFC 09 バッファローマン EXカラー 悪魔超人編

画像8 KUFC 09 バッファローマン EXカラー 悪魔超人編

【KUFC 09 バッファローマン 原作 夢の超人タッグ編 2,000万パワーズ】

JANコード : 4573521303081

売価(税込): 13,200円

予約URL :

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1428

画像9 KUFC 09 バッファローマン 原作 夢の超人タッグ編 2,000万パワーズ

画像10 KUFC 09 バッファローマン 原作 夢の超人タッグ編 2,000万パワーズ

【KUFC 09 バッファローマン EXカラー 夢の超人タッグ編 2,000万パワーズ】

JANコード : 4573521303098

売価(税込): 13,200円

予約URL :

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1429

画像11 KUFC 09 バッファローマン EXカラー 夢の超人タッグ編 2,000万パワーズ

画像12 KUFC 09 バッファローマン EXカラー 夢の超人タッグ編 2,000万パワーズ

【KUFC 09 バッファローマン 原作 悪魔超人編 バスター要求】

JANコード : 4573521303074

売価(税込): 13,200円

予約URL :

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1427

画像13 KUFC 09 バッファローマン 原作 悪魔超人編 バスター要求

画像14 KUFC 09 バッファローマン 原作 悪魔超人編 バスター要求

【KUFC 09 バッファローマン 原作 サタン憑依】

JANコード : 4573521303173

売価(税込): 13,200円

予約URL :

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1437

画像15 KUFC 09 バッファローマン 原作 サタン憑依

画像16 KUFC 09 バッファローマン 原作 サタン憑依

【KUFC 09 バッファローマン 原作 新章 その悪魔、容赦なし】

JANコード : 4573521303142

売価(税込): 13,200円

予約URL :

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1434

画像17 KUFC 09 バッファローマン 原作 新章 その悪魔、容赦なし

画像18 KUFC 09 バッファローマン 原作 新章 その悪魔、容赦なし

【KUFC 09 バッファローマン 原作 肉ホーン】

JANコード : 4573521303166

売価(税込): 13,200円

予約URL :

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1436

画像19 KUFC 09 バッファローマン 原作 肉ホーン

画像20 KUFC 09 バッファローマン 原作 肉ホーン

■注意事項(必ずご一読ください)

・商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安です。

予告なくお届け日が前後する場合がありますので予めご了承ください。

・本製品の対象年齢は15歳以上となります。

・一部造形や彩色の仕様を変更する場合があります。

・掲載されている画像と実際の製品は若干、彩色などイメージが異なる場合があります。

・パーツ表面の合わせ目が気になる場合はドライヤーで5分程度温めてから市販の瞬間接着剤などを使用ください。

・本製品はPVC製品の為、変形している場合は商品が収まるサイズの箱(ダンボールなど)に入れ、ドライヤーで5分程度全体を温めてください。

・本製品を温める際はその場を絶対に離れず火災事故や火傷等に十分ご注意ください。

・変質、変形の原因になりますので、高温多湿を避け直射日光のあたらない場所に保管してください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豪華購入特典キャンペーンも!サイクロンジョー「バッファローマンのソフビフィギュア8種」 appeared first on Dtimes.