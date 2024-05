台湾発のグローバルティーブランド「ゴンチャ」から、長野県産シャインマスカットを使用したデザートティー「プレシャス シャインマスカット」3種が登場!

さらに、2種類の”和紅茶”をブレンドしたこだわりのフレーバーティー「シャルドネグレープティー」「シャルドネグレープ ミルクティー」が季節のおすすめ ティーとして同日発売されます☆

ゴンチャ「プレシャス シャインマスカット」ヨーグルミルクティー/ヨーグルフローズンティー/ティーエード

スケジュール:

発売日:2024年5月30日(木)〜販売店舗:国内ゴンチャ全店先行販売開始日:2024年5月23日(木)先行販売店舗:アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店、MIDORI長野店モバイルオーダー先行販売:2024年5月27日(月)先行販売店舗:上記商品取り扱い全店

サイズ:Mサイズのみ

ゴンチャに、長野県産のシャインマスカットを贅沢に使用した、誰かに贈りたくなるほどスペシャルな味わいの「プレシャス シャインマスカット」3種が登場。

フルーツとの相性が良く、すっきりとした風味の「阿里山ウーロンティー」をベースに、長野県産のシャインマスカット果汁を使用した「シャインマスカットソース」と「シャインマスカットゼリー」が組み合わせてあります。

ミルクティーとフローズンティーにはヨーグルト風味をプラス。

華やかで濃厚な香りとジューシーな甘みが広がる、心まで晴れやかになる一杯です☆

プレシャス シャインマスカット ヨーグルミルクティー

価格:650円(税込)

カスタマイズ:追加トッピング1つまで

長野県産シャインマスカット果汁を使ったソースとゼリーを、すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーにあわせた贅沢なミルクティー。

華やかな香りとジューシーな甘みを堪能できる、ほんのりヨーグルト風味のデザートティーです。

プレシャス シャインマスカット ヨーグルフローズンティー

価格:670円(税込)

カスタマイズ:追加トッピング2つまで

※甘さ・氷の量の変更はできません

すっきりとした阿里山ウーロンティーに、長野県産シャインマスカット果汁を使ったソースとゼリーをあわせた、ほんのりとヨーグルトの風味を感じられるフローズンティー。

華やかなマスカットの香りとジューシーな甘みだけでなく、フローズンのシャリシャリ食感と、ゼリーのぷるぷる食感のコントラストも楽しめます。

プレシャス シャインマスカット ティーエード

価格:650円(税込)

カスタマイズ:追加トッピング1つまで

長野県産シャインマスカット果汁を使ったソースとゼリーの、華やかな香りとジューシーな甘みが堪能できるフルーツティー。

ベースには、フルーツと相性抜群ですっきりとした風味の高級台湾茶、阿里山ウーロンティーをチョイスし、贅沢な味わいに仕上げられています。

追加トッピング:シャインマスカット ゼリー

価格:90円(税込)

追加トッピングとして、長野県産シャインマスカット果汁を使った華やかな香りとジューシーな甘みを堪能できるゼリーも登場。

「シャルドネグレープ ミルクティー」や「パッションフルーツ阿里山 ティーエード」とは特に相性抜群です。

※果物由来の自然原料のため、巨峰の種が入っていることがあります。また、巨峰の繊維が着色する場合があります。いずれも品質には問題ありません

※長野県産シャインマスカット果汁と巨峰の果肉入りのゼリーです

季節のおすすめ ティー「シャルドネグレープティー/シャルドネグレープ ミルクティー」

スケジュール:

発売日:2024年5月30日(木)〜販売店舗:国内ゴンチャ全店先行販売開始日:2024年5月23日(木)先行販売店舗:アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店、MIDORI長野店

カスタマイズ:追加トッピング3つまで

季節のおすすめ ティーとして、2種類の”和紅茶”をブレンドしたこだわりのフレーバーティーもラインナップ。

「シャルドネグレープティー」と「シャルドネグレープ ミルクティー」が販売されます。

シャルドネグレープティー

サイズ・価格:

【ICED】S 290円(税込)/M 340円(税込)/ L 430円(税込)

【HOT】S 290円(税込)/M 340円(税込)

2種類の「和紅茶」静岡県産”やぶきた”と、鹿児島県産”べにふうき”をブレンドしたこだわりのフレーバーティー。

シャルドネの華やかで芳醇な香りと、渋みが少なく、マイルドですっきりした味わいが特長です。

シャルドネグレープ ミルクティー

サイズ・価格:

【ICED】S 440円(税込)/M 490円(税込)/L 580円(税込)

【HOT】S 440円(税込)/M 490円(税込)

お茶本来の甘みや香味を最大限に引き出すために、焙煎や香りづけにこだわった2種の「和紅茶」を使用したミルクティー。

渋みが少ないまろやかさに加え、シャルドネの華やかな香りと濃厚なコクのある味わいに仕上げられた一杯です。

長野県産のシャインマスカットを贅沢に使用した、大切な人に贈りたくなるデザートティー。

ゴンチャの「プレシャス シャインマスカット」3種と、季節のおすすめティー2種は、2024年5月23日より順次販売開始です☆

