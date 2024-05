三木製作所は、METALABOから、ファミリーサイズの焚き火台「篝火(かがりび)」の一般販売を公式オンラインショップにて販売中です。

METALABO「篝火(かがりび)」

内容 :篝火本体(収納袋付)、

サイズ :縦378mm×幅355mm

素材 :SS400黒皮鉄

販売価格:38,500円(税込) 期間限定15%OFF 32,725円

※2024年6月22日まで

焚き火台「篝火」販売サイト

METALABO(メタラボ)公式オンラインショップ:

https://metalabomk.shopselect.net/items/75367862

大阪府で50年以上にわたり精密板金加工を行う三木製作所は、その技術を活かした自社ブランド【METALABO(メタラボ)】から、ファミリーサイズの焚き火台「篝火(かがりび)」の一般販売を公式オンラインショップにて2024年5月16日(木)より販売中!

日本の美しい伝統文化とアウトドアの魅力が調和する、焚き火台「篝火」。

31種の和柄を含むデザインの中から選べます。

オンラインショップ

■商品の特徴

・多彩なデザイン

伝統的な日本の和柄を含む31種のデザインからお好みの柄を選べます。

多彩なデザイン

・厚み3.2mmの耐久性

厚み3.2mmの鉄製プレートによる優れた耐久性、安定感で、大人数のキャンプにも安心して使用できます。

厚み3.2mmの耐久性

・コンパクト収納

組み立て式の篝火は37cm×36cmの専用ポーチに収まるコンパクト設計で、移動が簡単。

アウトドアやキャンプに最適です。

コンパクト収納

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本の美しい伝統文化とアウトドアの魅力が調和する焚き火台!METALABO「篝火(かがりび)」 appeared first on Dtimes.