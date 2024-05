登山電車で行く温泉施設！常盤館「雲上の停車場」

軽井沢・佐久小諸エリアで旅館事業を行う常盤館は、登山電車で行く温泉施設「雲上の停車場」を2024年8月にリニューアルオープンします。

常盤館「雲上の停車場」

所在地 :長野県小諸市菱平762-2 菱野温泉常盤館内

営業時間:6:30〜22:30(最終入場 21:30)

外来入場:平日11:00〜16:00

土日祝日11:00〜14:30 (ゴールデンウィーク、8月、年末年始)

入場料 :平日1,500円 土日祝日1,800円(ゴールデンウィーク、8月、年末年始)

「雲上の停車場」には展望露天風呂「雲の助」、アウトドアサウナ「SaunaSpaceTOJIBA」、新設のカフェ「菱野の森のカフェ&バー時刻表のない待合室」など様々な施設があります。

●展望露天風呂「雲の助」

営業時間6:30〜9:30 11:00〜22:00(最終入場 21:30)

・男女各1

・石で組み立てた大風呂「いしふろ」

・空とつながる雲の上の露天風呂「そらふろ」

・浅間水系の水のお風呂「みずふろ」

・森の声と風と香りを裸で感じるスペース「ととのい」

展望露天風呂雲の助 リニューアル後イメージ

●登山電車で行くアウトドアサウナ SaunaSpaceTOJIBA

https://tojiba-sauna.com/

営業時間 9:00〜21:00

2時間予約制 定員6名

第1部 9:00〜11:00

第2部 11:30〜13:30

第3部 14:00〜16:00

第4部 16:30〜18:30

第5部 19:00〜21:00

料金:(雲上の停車場入場料含みます)

平日4,400円 土日祝日4,800円(ゴールデンウィーク、8月、年末年始)

展望露天風呂工事期間中も営業しています。

常盤館大浴場を利用できます。

SaunaSpaceTOJIBA室内

●「菱野の森のカフェ&バー時刻表のない待合室」

営業時間 11:00〜22:30(LO.22:00)

地元のアルコール、ノンアルコールドリンク各種取り揃えいます。

●工事期間中のお得なキャンペーン実施中!

菱野温泉常盤館、菱野温泉薬師館では7月31日までの工事期間中、ご宿泊をお得に利用いただける1部屋2名以上から使えるご宿泊5,000円OFFクーポンを配布しています。

(除外日あり)

常盤館・薬師館のオフィシャルウェブサイトより予約いただく際にクーポン利用を選択の上クーポンコード「kumonosuke」をご入力ください!

●ウェルカムドリンクを用意

軽井沢ブルワリーのTHE軽井沢ビールクリア/ダークの他充実のソフトドリンク。

お菓子のプレゼントなどもあります。

ウェルカムドリンク軽井沢ビール

菱野温泉常盤館

https://www.tokiwakan.com/

菱野温泉薬師館

https://www.yakushikan.com/

また、2024年6月1日からは小諸駅前のカフェでアフタードリンクの提供も開始します!

菱野温泉にご宿泊のお客様にはアフタードリンクチケット付き。

小諸のおしゃれなカフェでコーヒーを楽しめます。

<アフタードリンク提供店舗>

・小諸駅のまど

https://www.instagram.com/komoroekinomado/

〒384-0025 長野県小諸市相生町1丁目1

・古民家カフェCLOVE CAFE

https://www.instagram.com/clovecafe23/

〒384-0031 長野県小諸市大手1丁目5-19

