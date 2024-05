京都チーズケーキ博物館が御所北に移転！枯山水「京都チーズケーキ博物館　ぱふぇ室」

「京都チーズケーキ博物館」は、御所北に店舗を移し、2024年5月10日に「京都チーズケーキ博物館 ぱふぇ室」へとリニューアルしました。

枯山水「京都チーズケーキ博物館 ぱふぇ室」

場所 : 京都市上京区上立売東29

電話 : 080-9016-1398

アクセス: 地下鉄「今出川」駅より徒歩4分

メール :shigoku.shikon@gmail.com

営業時間: 11:00〜16:00ラストオーダー なくなり次第終了

枯山水でおなじみの京都二条にある「京都チーズケーキ博物館」は、御所北に店舗を移し、2024年5月10日に「京都チーズケーキ博物館 ぱふぇ室」へと新展開!

「京都チーズケーキ博物館 ぱふぇ室」チーズケーキ専門店 メニュー

*2種類のチーズケーキとチーズアイスを使った季節のフルーツパフェ

*選べるチーズケーキ

*蕩けるチーズプリン

*季節のフルーツシロップ

ディセールのようなパフェセットです。

■5月は苺のパフェセット

〈2種類のチーズケーキとチーズアイスを使った苺のフルーツパフェ〉

2種類のチーズケーキとチーズアイスを使った季節のフルーツパフェ

*チーズテリーヌ

*スフレチーズケーキ

*チーズクリーム

*ティラミスアイス

*ナッツ

*チーズクッキー

*ミント

*苺

*苺シロップ

食べるたびに違うアタックが口の中にひろがります。

〈選べるチーズケーキ〉

選べるチーズケーキ プレーン

選べるチーズケーキ 抹茶

可愛い形のプレーンのバスクチーズケーキや抹茶チーズケーキなど数種類から選べます。

〈蕩けるチーズプリン〉は嬉しいおまけ付き。

蕩けるチーズプリン シロップかけ

飲めるチーズプリンと謳う、滑らかなプリンをおまけというには贅沢につけました。

ついてくる苺シロップをかけていただけます。

3種類のチーズケーキと季節のフルーツパフェセット

【3種類のチーズケーキと季節のフルーツパフェセット】

2,500円(税込み 2,750円)

6月からはブルーチーズのパフェセット(税込み 3,300円予定)も登場予定☆

今度の店内は大正モダン

二条の枯山水の店内から変わって新しく、今度の店内は大正モダンの雰囲気を持った和モダンに。

大正浪漫な店内

明治からの長屋を改装した店内に日本と海外のビンテージ家具が作りだす空間でゆったりと楽しめます。

濃厚なコーヒーや台湾茶、ワインも用意

*珈琲

珈琲は「ブルームコーヒー」さんの焙煎の深煎りに近い中煎り珈琲。

京都で独特の深煎り珈琲といえばブルームコーヒーさんが代名詞。

そんなブルームコーヒーさんが焙煎された珈琲はコク深い味わいで濃厚なチーズケーキととても良く合います。

ノリタケのカップで楽しめます。

*台湾茶

台湾茶は香りと余韻のお茶。

香りが素晴らしい、優しいながらもしっかりした味わいと口の中に広がる余韻はチーズケーキと良く合い、お互いの風味を引き立たせます。

身体の中を循環させるような効能を感じられる身体の深いところに染み入るようなお茶です。

2回まで御代わりのお湯を足せるポットのお茶は3回とも違う味わいと香りを楽しめますのでぜひともホットがおすすめです。

有田焼のお茶碗で楽しめます。

*ワイン

もちろん「京都チーズケーキ博物館」のチーズケーキにはワインがかかせません。

チーズケーキの余韻とお酒のあと引く余韻は相乗で味を引き立たせます。

スパークリング、白ワイン、赤ワインをその日で違うワインをそろえています。

【ご来店にあたっての注意点】

*お一人様パフェを一つ注文が必要です。

ドリンクのみの注文はできません。

*混み合う時間帯は席の時間は80分制の場合があります。

*数量に限りがあります。

なくなり次第終了です。

*自転車、バイクは駅前の駐輪場を利用して下さい。

*駐車場の用意がありません。

コインパーキングを利用。

【5月の営業日】

5月10日、11日、16日、17日、18日、23日、24日、25日となります。

