夏の風物詩を彩るペンギンと金魚！BACON「ペンぎょ展 2024」

BACONは、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」にて、ペンギンと金魚の合同写真展&イラスト物販展「ペンぎょ展 2024」を開催します。

BACON「ペンぎょ展 2024」

■東京

企画展名: ペンギンと金魚の合同写真展&物販展「ペンぎょ展 2024」

開催日時: 2024年6月28日(金)〜7月15日(月・祝日) 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日(7月15日(月・祝日)は開館)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 35組

主催 : 株式会社BACON

URL :

http://tgs.jp.net/event/pengyo

■名古屋

企画展名: ペンギンと金魚の合同写真展&物販展「ペンぎょ展 2024 in 名古屋」

開催日時: 2024年7月20日(土)〜8月18日(日) 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月・火曜日(8月12日(月・祝日)は開館、14日(水)は振替休日)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 35組

主催 : 株式会社BACON

URL :

http://tgs.jp.net/event/pengyo

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」にて、ペンギンと金魚の合同写真展&イラスト物販展「ペンぎょ展 2024」を2024年6月28日(金)〜7月15日(月・祝日)に開催!

2024年7月20日(土)〜2024年8月18日(日)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しています。

夏の風物詩を彩るペンギンと金魚の魅力に触れ、優雅なひとときを楽しめます。

展示作品(2)

■「ペンぎょ展」とは?

夏の海やプールを軽やかに泳ぐペンギンとゆっくり優雅に泳ぐ金魚の癒しの作品が一堂に集結。

眺めているだけでは気づけない、一瞬の美しさを切り取った作品を同会場に展示することで、本格的な夏を前に癒しと涼しさを感じていただけます!「ペンギン」と「金魚」どちらのファンも、そして全く興味の無い人が見てもきっと魅了されます。

こういう時代だからこそ、ほっと癒される美しさの競演を楽しめます。

■夏の涼と癒し、一瞬の美を切り取る―『ペンぎょ展 2024』が東京・名古屋で開催!

絶滅危惧種にも指定されているフンボルトペンギンを主に撮影する「くわぺん(@98pen)」が新たにオウサマペンギンを初披露するほか、神秘的なペンギン作品が人気の「こびとぺんぎん(@kobito_penguin)」も新作を披露します。

さらに、日本で会えるペンギンの全種類についての知見溢れる特設コーナーも併設される予定です。

また、対比する金魚作品は、水面からのグラデーションが美しい「中津原勇気(@goldfish_yuki)」や巨大作品で浮かび上がるその一瞬の儚さを表現する「ハラサトコ(@tocophoto)」らが新作を展示します。

気になる物販は、「Shibuzoh.(@f_nezumi)」が本展のためだけに描き下ろした新作グッズが会場限定で登場!

ユーモアあるイラストが大人気の「えまごろう(@tasoema416)」が原画付きの単行本を発売。

透明な栞が夏の風物詩となる「安堂真季(@wachiko218)」、金魚の揺れが陶器作品で表現される「池波屋(@ikenamiya)」の「硝子の金魚玉ピアス アクアマリン」など会場でしか買えないペンギン&金魚グッズの限定グッズも盛りだくさんです!

出展者プロフィール:

https://www.atpress.ne.jp/releases/394480/att_394480_1.pdf

■可愛いペンギンから美しい金魚まで!会場特設の動画コーナーで癒しの一時を

特設スペースではプロジェクターで放映される動画コーナーもあります。

そこでは、ペンギンの可愛らしい鳴き声やよちよち歩きから、クールに泳ぐ姿まで楽しむことができます。

また、美しい金魚の姿にも癒されること間違いなし!

■納涼アートの最新作!!来場者特典&SNS特典を限定プレゼント!

会場内は全て撮影OK!撮影後にタグづけしてSNS投稿してくれた方には、1日10組限定でイラストレーター「オトン(@oton_atelier)」が描き下ろした限定ステッカーをプレゼント!※無くなり次第終了。

また、先着1,000名にはイラストレーターとして人気の「Shibuzoh.(@f_nezumi)」が描き下ろしたトレーディングカードがプレゼントされます。

【応募方法】

会場内の様子を撮影して、「#ペンぎょ展」のハッシュタグを付けたInstagram、X(旧Twitter)への投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※公式SNSをフォローも必須。

■会場限定のペンギン&金魚グッズが満載!夏の癒しを手に入れよう!

<池波屋>

・硝子の金魚玉ピアス アクアマリン 10,300円

<安堂真季>

・透明写真栞 各種 600円

<みずいち>

・手描きポーチ 3,980円

・エンペラーペンギンのヒナのふわふわポーチ 3,100円

・世界のペンギンスタンプ 990円

・(ペンぎょ展限定)ポストカード2枚組セット 330円

<こびとぺんぎん>

・アデリーペンギンのフィギュア 1,000円

<地球堂はんこ>

・アクリルキーチャーム 715円

・シートシール 440円

・マグネット 660円

・消しゴムはんこ 2,200円

<ゆずぽんず>

・フレークシール 550円

・ミニミニペンギンアクセサリー 1,320円

・新作缶ミラー 660円

・置き配マグネット 1,000円

<marmerry>

・キーホルダー 1,500円

・マグネット 1,500円

・手描きのコースター 3,300円

<日比谷>

・ペンギン星座ステッカー 150円

・ペンギン星座フォンタブ 800円

<0.00 (rei ten rei rei)>

・YOU&ICONコルクコースター 各350円

・トートバッグ 1,650円

・リサイクルアクリルキーホルダー 770円

<non>

・ペンギンとアイスのブローチ 価格未定

・ペンギンとスイカのブローチ 価格未定

<Hara Pecot>

・シャカシャカキーホルダー 2,750円

・ペンギンマスコット 1,870円

・ロリポップキーホルダー 3,200円

<fumika>

・ショルダーバッグ 3,300円

<えまごろう>

・原画付き単行本 価格未定

<クリエイティブモーション>

・もこぺんと紫陽花 価格未定

<菊岡由実>

・ご祈願ステッカー 200円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏の風物詩を彩るペンギンと金魚!BACON「ペンぎょ展 2024」 appeared first on Dtimes.