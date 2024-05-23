BABYMETAL×独バンド“エレクトリック・コールボーイ”がコラボ曲「RATATATA」をリリース！MV公開も決定
■「みんなでRATATATAでFu Fuしようね♪」（BABYMETAL）
BABYMETALとメタルコア/エレクトロニコア界で、その名が知れ渡ったドイツのパーティバンド“エレクトリック・コールボーイ”がコラボレーション楽曲「RATATATA」を5月23日に全世界同時リリースした。
両バンドのスタイルを巧みに融合させたこの楽曲は、双方の世界をシームレスに織り交ぜ、爽快で新しい限界へと音楽を押し上げている。
そして日本時間5月23日24時に「RATATATA」MVがプレミア公開される。
リリース情報
2024.05.23 ON SALE
BABYMETAL×エレクトリック・コールボーイ
DIGITAL SINGLE「RATATATA」
2024.07.10 ON SALE
BABYMETAL
Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 LEGEND-MM』
BABYMETAL OFFICIAL SITE
http://www.babymetal.com
Electric Callboy OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ElectricCallboy/