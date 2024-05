アレックス・ヴァン・ヘイレンが、愛用していたドラム・セットやキット、メモラビリア等をオークションに出品する。主催者であるBackstage Auctionsによると、<The Alex Van Halen Collection >と題したオークションは6月1〜9日に開催され、ドラム・キット、スネア・ドラム、キック・ドラム、ロード・ケース、ドラムヘッド、シンバル、スティック、ゴールドディスク、私物、サイン入りグッズなど350以上のアイテムが出品するという。

The Alex Van Halen Collection, our most anticipated and historical auction event of the year featuring the personal collection of legendary drummer Alex Van Halen. @alexvanhalen https://t.co/kC8KuXP77t pic.twitter.com/TlEu2ZtVbu