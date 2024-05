様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、『塔の上のラプンツェル』の劇中に登場する、不思議な力が宿る「魔法の花」がモチーフにになったジュエリーが登場☆

おしゃれな専用ボックス付きで、プレゼントにもぴったりです。

ケイウノ ディズニー『塔の上のラプンツェル』Blooming Tales “Rapunzel”

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している『塔の上のラプンツェル』デザインのジュエリー。

ピアス、ブレスレット、ネックレスの3種類がラインナップし、それぞれ不思議な力が宿る「魔法の花」がモチーフになっています。

花びらにあしらったメレダイヤモンドが「魔法の花」の輝きを表現しているようにも見えて素敵☆

Blooming Tales “Rapunzel” ラプンツェル/ピアス

価格:45,100円(税込)

素材:K18イエローゴールド

モチーフ部分タテ:約7.4mm

モチーフ部分ヨコ:約6.6mm

モチーフ部分厚み:約2.5mm

ダイヤモンド:0.02ct×2

ポスト:直径約0.7mm 長さ約10mm キャッチつき

『塔の上のラプンツェル』のキーアイテムでもある「魔法の花」がモチーフのピアス。

美しく繊細に仕上げた花の造形とさりげなく輝くダイヤモンドが上品な印象で、顔周りをぐっと華やかにします!

イエローゴールドで存在感もたっぷり◎

Blooming Tales “Rapunzel” ラプンツェル/ブレスレット

価格:47,300円(税込)

素材:K18イエローゴールド

モチーフ部分タテ:約7.4mm

モチーフ部分ヨコ:約6.6mm

モチーフ部分厚み:約2.3mm

ダイヤモンド:0.02ct×1

全長:19cm(アジャスター約3cm含む)

チェーンの種類:小判、幅 約1.2mm

「魔法の花」が中央にあしらわれたブレスレット。

華奢なデザインが女性らしく、手元のおしゃれなアクセントに☆

手元を動かすたびにモチーフが揺れ、添えられたダイヤモンドが輝きます。

Blooming Tales “Rapunzel” ラプンツェル/ネックレス

価格:38,500円(税込)

素材:K18イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(ツブシ小判:幅約0.9mm アジャスター環つき)

モチーフ部分タテ:約8.5mm(丸輪含む)

モチーフ部分ヨコ:約6.6mm

モチーフ部分厚み:約2.3mm

ダイヤモンド:0.02ct×1

毎日身に着けたくなるかわいさの「魔法の花」モチーフのネックレス。

細めのチェーンに、ファッションやシーンを問わず身に着けやすいサイズ感が魅力!

添えられたダイヤモンドとモチーフが胸元でさりげなく揺れて注目度も◎

キャラクター感が控えめなので、オフィスシーンでも重宝すること間違いなしです。

ピアス、ブレスレット、ネックレスの全てに、プレゼントにもうれしい専用ボックスが付いてきます。

ヘキサゴン型のボックスはラベンダーカラーが基調。

フタの中央には「ラプンツェル」が生まれた王国の紋章「太陽のマーク」のプリントが施されています。

インテリアとして専用ボックスをそのまま飾っても可愛い!

『塔の上のラプンツェル』の劇中に登場する、不思議な力が宿る「魔法の花」がモチーフになったジュエリー。

「ケイウノ」から発売中の、Blooming Tales “Rapunzel”シリーズのピアス、ブレスレット、ネックレスの紹介でした☆

