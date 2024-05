神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールでは、6月1日(土)より、新ステージ「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」を上演します。

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールでは、6月1日(土)より、新ステージ「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」を上演。

横浜、名古屋のアンパンマンこどもミュージアムで大ヒットしたプログラムを神戸でもパワフルにお届けします。

振付を手掛けたのは、“バブリーダンス”で一躍注目を集めたakaneさん。

親子で一緒に踊って楽しめるダンスショーです。

ステージ上演に合わせて、2F ミュージアムでは、期間限定でアフロヘアのばいきんまんのお面工作を開催。

さらに、1F ショッピングモールでは、ステージをイメージしたグッズも登場します。

ぜひ、神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールでアンパンマンたちと楽しい時間を楽しんで下さい。

ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!! ※画像はイメージです

2F ミュージアム

■新ステージ「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」

やなせたかし劇場がキラキラのダンスフロアに!?

アフロヘアのダンサーに変装したばいきんまんとドキンちゃんが、ハチャメチャに踊って大活躍!akaneさん振付のダンスで、お子さまはもちろん、大人の方も一緒に楽しめるダンスショーです。

期間:2024年6月1日(土)〜

場所:2F ミュージアム やなせたかし劇場

出演:アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん

振付:akane

各社CM振付や映像監修などマルチに活動する、日本を代表する振付師。

現在はSNSでも注目を集める「アバンギャルディ」のプロデュースも担当。

2017年にYouTubeにて「バブリーダンス」を配信し、

1億回以上の再生回数を更新中。

■アフロばいきんまんのお面工作

アフロヘアのダンサーに変装した、ばいきんまんのお面が作れる工作教室を開催します。

お面を付けて『ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!』に参加すれば、より一層、イベントを楽しめます。

※アンパンマンのお面も選べます

期間:2024年6月1日(土)〜

場所:2F ミュージアム みみせんせいのがっこう

アフロばいきんまんのお面工作

1F ショッピングモール

各ショップでは、「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」デザインのグッズが登場。

■来場記念にオリジナルTシャツを作ろう!

デザインやキャラクターを選んでオリジナルTシャツが作れる「ユアデザインファクトリー」で、アフロばいきんまんとアフロドキンちゃんが登場。

※1日のサービス提供枠には限りがあります

ユアデザインファクトリー 価格:子供サイズ(90・100・110・120cm)各4,950円 大人サイズ(S・M・L・LL)各5,390円 店舗:アンパンマンキッズコレクション

■そのほか、かわいいグッズが登場!

ステッカー 価格:各275円 店舗:アンパンマンフレンズ

ワッペンセット ばいきんまん&ドキンちゃん 価格:1,320円 店舗:バタコさんの手づくりハウス

アクリルキーホルダー 価格:各770円 店舗:アンパンマンテラス神戸 ※5月下旬発売

アクリルマグネット 価格:各880円 店舗:アンパンマンテラス神戸

DANCEシリーズ グッズ一覧

※価格は全て税込です

※発売日は商品により異なります

※無くなり次第終了します。

販売状況など、詳しくは各店舗へ問い合わせ。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アフロヘアのばいきんまんとドキンちゃん!神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」 appeared first on Dtimes.