ファミリーレストラン「ココス」では、2024年5月30日より、初夏の人気フェア「チョコミン党フェア2024」を開催!

ミントの爽やかな風味と甘さのバランスにこだわった、レトロな見た目のスイーツが全4品提供されます。

ココス「チョコミン党フェア2024」

開催期間:2024年5月30日(木)〜

ファミリーレストラン「ココス」に、チョコミントを思う存分堪能できるスイーツが登場!

2024年はミントの爽やかな風味と甘さのバランスにこだわり、“スーッ”とした爽快感を楽しめるスイーツが用意されています。

定番のチョコミントアイスや涼し気な見た目のミントゼリー、甘さと爽やかさが絶妙なミントパンナコッタなど、チョコミントを愛する“チョコミン党”の方が心躍ること間違いなしなラインナップです。

パフェやクレープにトッピングしたミントポップコーンはミントグリーンの色合いで、ホイップやシロップ漬けのさくらんぼをあしらったレトロな雰囲気のスイーツに、ポップなかわいさを加えています。

さらにドリンクバーには期間限定で、チョコミントのお供におすすめな「新茶」が登場。

新茶の爽やかな香りとチョコミントの爽快感を一緒に満喫できます。

チョコミン党パフェ

価格:979円(税込)

チョコミントアイスをはじめ、ミントポップコーンやミントゼリー、ミントパンナコッタの爽やかな風味と、ガトーショコラやチョコフレーク、チョコプリンの濃厚な甘さがマッチした、チョコミン党を代表するビッグパフェです。

2024年はミントの爽やかさと全体の甘さのバランスにこだわっているのがポイントです。

“スーッ”とした爽快感が楽しめるパンナコッタはなめらかな口当たり。

サクサクのチョコクリスピーやフィアンティーヌが食感にアクセントを加え、最後の一口まで飽きることなく楽しめます。

また、トップに飾ったシロップ漬けのさくらんぼやココスオリジナルのミントポップコーンの鮮やかな色合いが“アメリカンスイーツ”を彷彿とさせ、レトロなかわいさを演出します。

ミントグリーンのパンナコッタやアイス、透き通ったミントゼリーの涼し気な見た目にも注目です☆

チョコミン党クレープ

価格:649円(税込)

爽やかな風味と優しい甘さが特長のミントパンナコッタを、もちもちのクレープで包んだ一皿。

もっちりとしたクレープの食感と、プレート全体に散りばめたフィアンティーヌとポップコーンの食感とのコントラストも楽しめます。

クレープに添えられた濃厚なガトーショコラと爽やかな味わいのチョコミントアイスが相性抜群!

お好みで別添えのミントソースをかけて、思う存分ミントの清涼感を満喫できます。

ミニチョコミン党パフェ

価格:495円(税込)

爽やかな味わいのミントゼリーやミントパンナコッタ、チョコミントアイスが、チョコアイスの濃厚な甘さを引き立てるミニパフェです。

食感のよいチョコクリスピーやミントポップコーンが、つるんとしたゼリーやなめらかな舌触りのパンナコッタに食感のアクセントを加えます。

ミントグリーンの涼し気な見た目と程よいサイズ感で、食後にもぴったりなデザートです。

チョコミン党アイス

価格:286円(税込)

チョコミントと言えばやっぱりアイス!

食後のひとときやティータイムのお供に、チョコミントを手軽に楽しめます。

スーッとした爽快感と甘さのバランスにこだわった、レトロな見た目もかわいいチョコミントスイーツ。

2024年5月30日(木)より開催される、ココス「チョコミン党フェア2024」の紹介でした☆

※507店舗で販売予定です

※空港店舗では実施しません

※6月下旬に販売終了予定です

※テイクアウトはできません

※新茶は数量限定です。なくなり次第終了となります

