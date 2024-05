人気の「冷やし担々麺」が2024年も登場！清六家「冷やし担々麺」

ラーメンチェーン「清六家」で、毎年人気の「冷やし担々麺」の発売を2024年も開始しました。

清六家「冷やし担々麺」

コン・コースは、茨城県に直営14店舗を構える、家族で楽しむラーメンチェーン「清六家」で、毎年人気の「冷やし担々麺」の発売を2024年も開始!

2024年5月8日から9月30日までの期間限定です。

【冷やし担々麺 販売開始の背景】

「普通の冷やし中華じゃありきたり過ぎる!!」」

そんな社長の一言から開発された、清六家ならではの冷やし中華。

自慢の麺は、茨城県つくば市北条にある株式会社栗原製麺工場と共同開発した完全オリジナルを1.5玉使用。

写真中央にたっぷりと散りばめられた肉味噌には、埼玉種畜牧場(サイボク)のゴールデンポークを使用しています。

夏限定商品となっており、辛味の中にゴマの甘みと芳醇な香りを感じることが出来る逸品です。

食欲の落ちる夏日でも、さらりと食べられること間違いなし。

毎夏、原材料や味付けを改良し続けており、清六家の夏の定番としてリリースをされている人気商品です!

冷やし担々麺

価格(税込):990円

冷やし担々麺(2)

麺

ゴールデンポーク

人気メニュー

・商品名:特・清六家豚骨醤油

価格(税込):1,130円

特・清六家豚骨醤油

・商品名:極み鶏

価格(税込):950円

極み鶏

・商品名:特製チャーハン

価格(税別):650円

特製チャーハン

■店舗情報

清六家 総本山 茨城県つくば市花畑2丁目12-7

清六家 筑波大学店 茨城県つくば市天久保3丁目4-8

清六家 北条店 茨城県つくば市北条5268-3

清六家 みらい平店 茨城県つくばみらい市陽光台1丁目4-5

清六家 守谷店 茨城県守谷市松前台1丁目3-1

清六家 つくばキュート店 茨城県つくば市吾妻1丁目6-1 キュートクレオスクエア3F

清六家 下妻店 茨城県下妻市長塚120-1

清六家 みどりの店 茨城県つくば市みどりの中央11-3 ウイングマルシェ101

清六家 守谷駅前店 茨城県守谷市中央2-16-7

清六家 坂東店 茨城県坂東市辺田字原新1104-4 ヨークタウン坂東F棟

清六家 江戸崎店 茨城県稲敷市佐倉3252-2

清六家 岩瀬店 茨城県桜川市西桜川2-15

清六家 真壁店 茨城県桜川市真壁町古城360

清六家 結城店 茨城県結城市鹿窪1357-3

清六家 岩瀬店

