徳造丸は、“魚食・郷土食で賑わいを”をテーマに、熱海銀座商店街に「とくぞう 熱海さかな横丁」がグランドオープン!

徳造丸「とくぞう 熱海さかな横丁」

【営業時間】 11:00〜19:30

【休業日】 年中無休

【所在地】 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町8-7(熱海銀座通り)

【アクセス】 JR東海道線 熱海駅 徒歩17分

【駐車場】 なし

【電話】 0557-86-2220

【URL】

とくぞう 熱海さかな横丁 熱海銀座店

伊豆箱根エリアに外食・食品販売チェーンを展開する徳造丸。

“魚食・郷土食で賑わいを”をテーマに、熱海銀座商店街に「とくぞう 熱海さかな横丁」を2024年5月11日グランドオープンしました!

あわび串

魚屋のまかない丼

魚食・郷土食で賑わいを!熱海銀座にグランドオープンの「とくぞう 熱海さかな横丁」

「とくぞう 熱海さかな横丁」は、“魚食・郷土食で賑わいを”をテーマに、魚に特化した横丁業態で、3つのコーナーで構成。

(1) お食事(海鮮丼・魚定食・寿司)コーナー

金目鯛の黄飯寿司や海鮮丼、金目鯛ひつまぶし膳、金目鯛の煮付け膳など、静岡県が水揚げ日本一で伊豆名産の「金目鯛」を使用した多彩なメニューや、魚屋直営ならではの豪快な各種海鮮丼や海鮮料理を堪能できます。

(2) 浜焼き・立飲みコーナー

地元伊豆の殻付サザエや人気の殻付白ハマグリ・ホタテ・アワビ、魚貝の炙り焼きなど、目の前で焼き立てを提供。

お食事コーナー同様に伊豆や県内の地酒やビールなどご当地“静岡県”の各種アルコールドリンク・ソフトドリンクも豊富に取り揃え、気軽にご当地ならではの海鮮とドリンクを楽しめます。

(3) 食べ歩き屋台ゾーン

最高600本超/日の販売実績のある熱海名物「あわび串」や、名産金目鯛と伝統の黄飯を使用した「金目鯛の黄飯寿司(2貫)」、約30センチとジャンボな「大えび串トリプル」、安定人気の「大ほたて串」「いか丸ごと串」など、海鮮食べ歩きグルメが充実しています。

新熱海名物

正面入口

店内

熱海温泉金目ベンチ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 魚食・郷土食で賑わいを!徳造丸「とくぞう 熱海さかな横丁」 appeared first on Dtimes.