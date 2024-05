マイスターシュテュック100周年記念！パレスホテル東京「アフタヌーンティー“Stones” MONTBLANC Edition」

パレスホテル東京はリシュモン ジャパン モンブランとのコラボレーションで、「アフタヌーンティー“Stones” MONTBLANC Edition」を数量限定で発売します。

パレスホテル東京「アフタヌーンティー“Stones” MONTBLANC Edition」

提供店舗 : パレスホテル東京 1F ロビーラウンジ ザ パレス ラウンジ

提供期間 : 2024年8月1日(木)〜9月30日(月)

提供開始時間: 11:00/11:30/14:00/14:30/17:00/17:30

※利用時間は2時間半

※一日限定5食

料金:12,000円(消費税込・サービス料15%別)

予約開始日:2024年5月9日(木)

お問い合わせ:03-3211-5370

(パレスホテル東京 アフタヌーンティー予約専用ダイヤル)

詳細URL :

モンブラン最高峰万年筆「マイスターシュテュック」100周年記念したコラボレーションアフタヌーンティー

リシュモン ジャパン モンブランは、「美しい国の、美しい一日がある。」がブランドコンセプトです。

パレスホテル東京とのコラボレーションで、「アフタヌーンティー“Stones” MONTBLANC Edition」を2024年8月1日(木)〜9月30日(月)の期間、パレスホテル東京 1F ロビーラウンジ ザ パレス ラウンジで数量限定で発売します。

1924年にドイツ・ハンブルグにて誕生した筆記具のアイコン、マイスターシュテュックの100周年を記念し、日本を代表するラグジュアリーホテルであるパレスホテル東京とのプレミアムなアフタヌーンティーが実現しました。

モンブランのエンブレムやマイスターシュテュックをモチーフとしたスイーツとセイボリーがブランドカラーとも親和性が高い黒の漆器の上に美しく並び、アイコニックな筆記具の100周年を祝います。

またペンボックスには、プレシャスレジンの艶やかなボディを繊細に表現した万年筆型のショコラが収められています。

さらに、日本人のおもてなしの心と、物を大切にする文化として伝承されるふろしきを、コレクションの100周年記念デザインを施して用意します。

マイスターシュテュック100周年のこの期間にしか味わえない、特別な「アフタヌーンティー“Stones” MONTBLANC Edition」をお召し上がりいただき、上質な時を満喫する癒しのひとときを楽しめます。

アフタヌーンティー“Stones” MONTBLANC Edition

