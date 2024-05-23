¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¡×½Ð±é¡¦Ý¯°æ½ß»Ò¡Ê51¡Ë¡¢16ºÐÄ¹½÷¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡È¿ä¤·³è¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎÝ¯°æ½ß»Ò¡Ê51¡Ë¤¬¡¢16ºÐÄ¹½÷¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÝ¯°æ½ß»Ò¤ÈÌ¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2023Ç¯1·î5Æü¤Î50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËInstagram¤ò³«Àß¤·¤¿Ý¯°æ¡£4·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¡×»£±Æ»þ¤Î²û¤«¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢9·î¤Ë¤Ï¡ÖÉñÂæ´Ñ·à¸å¡¢Ì¼¤ÈÀõÁð¥Ç¡¼¥È ¿ôÇ¯¿¶¤ê¤Îà¤â¤ó¤¸¤ã¡ÈÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê ¤Þ¤¿¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤È¡×¤ÈÀõÁð¤òËþµÊ¤¹¤ë¿Æ»Ò¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2024Ç¯5·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ×¡¹¤ËGirls²¤Î¥ê¥ê¥¤¥Ù¤ËÌ¼¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»äÃ£¤Ï2³¬¤Ë°ÜÆ°¡×¤È¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGirls²¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖGirls²¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËGirls²¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿Â¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤È¿ä¤·³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÊì¤µ¤óÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë