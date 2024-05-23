5月27日（月）よる7時から日本テレビ系で放送の「THE DANCE DAY」。

優勝賞金1000万円！“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず、日本中の“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典。本日、SKY-HIが手掛けるダンス＆ボーカルプロジェクト「D.U.N.K.」とのスペシャルコラボによる、ファイナリストにエールを送る特別企画「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」のセットリストを解禁！

＜セットリスト＞

「Dynamite」

K（&TEAM） × SEITO（MAZZEL） × 世界（EXILE/FANTASTICS） × 郄橋海人（King & Prince） × TAKAHIRO × 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） × RAN（ME:I）

「Back On The Stage」

SOTA（BE:FIRST） × RIEHATA

「ichiban」

郄橋海人（King & Prince） × RIEHATA

「Rising Sun」

K（&TEAM） × SEITO（MAZZEL） × 世界（EXILE/FANTASTICS） × TAKAHIRO × 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） × RAN（ME:I）

「D.U.N.K.」

SKY-HI × オールラインナップ

グループの垣根を超え、審査員も入り乱れての芸能界屈指の“踊れるヤツ”が一夜限りの夢の競演！ぜひお見逃しなく。

■番組概要

2024年5月27日（月）19時放送開始

MC：井上芳雄

進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

審査員：KATSU ONE、shoji（s**t kingz）、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）、RIEHATA

大会サポーター：伊原六花、K（&TEAM）、世界（FANTASTICS）、郄橋海人（King & Prince）、滝沢カレン、チョコレートプラネット、RAN（ME:I）

SPパフォーマンス：K（&TEAM）、SEITO（MAZZEL）、世界（FANTASTICS）、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、郄橋海人（King & Prince）、TAKAHIRO、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、RAN（ME:I）、RIEHATA

※50音順

公式HP：https://www.ntv.co.jp/dance