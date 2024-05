【「タクティクスオウガ リボーン」PS5パッケージ版】発売日:2022年11月11日標準価格:5,480円セール価格:3,800円

Amazonは、スクウェア・エニックスから発売中のプレイステーション 5用タクティカルRPG「タクティクスオウガ リボーン」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から31%オフの3,800円。

本作は、タクティカルRPGの金字塔「タクティクスオウガ」のリメイク版。2010年にPlayStation Portable(PSP)向けに発売された「タクティクスオウガ 運命の輪」をベースに、グラフィックスやサウンドがパワーアップしているのみならず、ゲームデザインにまで踏み込み、新たに製作。プレーヤーが物語の世界をより堪能できる形でリメイクされている。

【『タクティクスオウガ リボーン』ファイナルトレーラー】

(C) 1995, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.