キンプリ・BE:FIRST・ME:Iら夢の競演「THE DANCE DAY」×SKY-HI「D.U.N.K.」コラボメドレーセットリスト解禁＜楽曲一覧＞
【モデルプレス＝2024/05/23】5月27日に放送される日本テレビ系「THE DANCE DAY」（よる7時〜）より、SKY-HIが手掛けるダンス＆ボーカルプロジェクト「D.U.N.K.」がコラボレーションして、ファイナリストにエールを送る特別企画「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」のセットリストが解禁された。
【写真】キンプリ高橋海人＆BE:FIRST・SOTA＆ME:I・RAN（石井蘭）ら豪華集結
優勝賞金1000万円。“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず、日本中の“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典。
「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」のセットリストが解禁され、グループの垣根を超え、審査員も入り乱れての芸能界屈指の“踊れるヤツ”が一夜限りの夢の競演を果たすパフォーマンスに注目が集まる。（modelpress編集部）
・「Dynamite」
K（&TEAM）×SEITO（MAZZEL）×世界（EXILE／FANTASTICS）×高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King ＆ Prince）×TAKAHIRO×松井利樹（BALLISTIK BOYZ）×RAN（ME:I）
・「Back On The Stage」
SOTA（BE:FIRST）×RIEHATA
・「ichiban」
高橋海人（King ＆ Prince）×RIEHATA
・「Rising Sun」
K（&TEAM）×SEITO（MAZZEL）×世界（EXILE／FANTASTICS）×TAKAHIRO×松井利樹（BALLISTIK BOYZ）×RAN（ME:I）
・「D.U.N.K.」
SKY-HI ×オールラインナップ
＜MC＞
井上芳雄 進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
＜審査員＞
KATSU ONE、shoji(s**t kingz)、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）、RIEHATA
＜大会サポーター＞
伊原六花、K、世界、高橋海人、滝沢カレン、チョコレートプラネット、RAN
＜SPパフォーマンス＞
K、SEITO、世界、SKY-HI、SOTA、高橋海人、TAKAHIRO、松井利樹、RAN、RIEHATA
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンプリ高橋海人＆BE:FIRST・SOTA＆ME:I・RAN（石井蘭）ら豪華集結
◆「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」セットリスト解禁
優勝賞金1000万円。“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず、日本中の“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典。
◆セットリスト
・「Dynamite」
K（&TEAM）×SEITO（MAZZEL）×世界（EXILE／FANTASTICS）×高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King ＆ Prince）×TAKAHIRO×松井利樹（BALLISTIK BOYZ）×RAN（ME:I）
・「Back On The Stage」
SOTA（BE:FIRST）×RIEHATA
・「ichiban」
高橋海人（King ＆ Prince）×RIEHATA
・「Rising Sun」
K（&TEAM）×SEITO（MAZZEL）×世界（EXILE／FANTASTICS）×TAKAHIRO×松井利樹（BALLISTIK BOYZ）×RAN（ME:I）
・「D.U.N.K.」
SKY-HI ×オールラインナップ
◆出演者
＜MC＞
井上芳雄 進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
＜審査員＞
KATSU ONE、shoji(s**t kingz)、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）、RIEHATA
＜大会サポーター＞
伊原六花、K、世界、高橋海人、滝沢カレン、チョコレートプラネット、RAN
＜SPパフォーマンス＞
K、SEITO、世界、SKY-HI、SOTA、高橋海人、TAKAHIRO、松井利樹、RAN、RIEHATA
【Not Sponsored 記事】