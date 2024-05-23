『THE DANCE DAY』×『D.U.N.K.』コラボ企画セットリスト発表 「Dynamite」「ichiban」など披露
5月27日夜7時から放送の『THE DANCE DAY』（日本テレビ系）と、SKY-HIが手掛けるダンス＆ボーカルプロジェクト『D.U.N.K.』のスペシャルコラボレーション企画『THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー』のセットリストが発表された。
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本企画は、決勝大会に出場するファイナリストにエールを送るために行われるもの。K（&TEAM）、SEITO（MAZZEL）、世界（FANTASTICS）、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、郄橋海人（King & Prince）、TAKAHIRO、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、RAN（ME:I）、RIEHATAらが、「Dynamite」「Back On The Stage」「ichiban」「Rising Sun」「D.U.N.K.」といった楽曲を、グループの垣根を超えてコラボレーションパフォーマンスする。
■セットリスト「Dynamite」K（&TEAM） × SEITO（MAZZEL） × 世界（EXILE/FANTASTICS） ×郄橋海人（King & Prince） × TAKAHIRO× 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） × RAN（ME:I）
「Back On The Stage」SOTA（BE:FIRST） × RIEHATA
「ichiban」郄橋海人（King & Prince） × RIEHATA
「Rising Sun」K（&TEAM） × SEITO（MAZZEL） × 世界（EXILE/FANTASTICS） × TAKAHIRO× 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） × RAN（ME:I）
「D.U.N.K.」SKY-HI × オールラインナップ
（文＝リアルサウンド編集部）