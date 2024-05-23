『THE DANCE DAY』×『D.U.N.K.』SPコラボ企画のセットリスト解禁！BE:FIRST、&TEAM、FANTASTICSのメンバーらが夢の競演

■グループの垣根を超え、審査員も入り乱れて芸能界屈指の“踊れるヤツ”が一夜限りの豪華競演！

5月27日19時から日本テレビで放送される『THE DANCE DAY』にて、ファイナリストにエールを送る特別企画「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」のセットリストが解禁された。

グループの垣根を超え、審査員も入り乱れて、芸能界屈指の“踊れるヤツ”が一夜限りの夢の競演を繰り広げる。

＜セットリスト＞

「Dynamite」

K（＆TEAM）×SEITO（MAZZEL）×世界（EXILE/FANTASTICS）×高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）×TAKAHIRO×松井利樹（BALLISTIK BOYZ）×RAN（ME:I）

「Back On The Stage」

SOTA（BE:FIRST）×RIEHATA

「ichiban」

高橋海人（King & Prince）×RIEHATA

「Rising Sun」

K（＆TEAM）×SEITO（MAZZEL）×世界（EXILE/FANTASTICS）×TAKAHIRO×松井利樹（BALLISTIK BOYZ）×RAN（ME:I）

「D.U.N.K.」

SKY-HI×オールラインナップ

番組情報

日本テレビ『THE DANCE DAY』

05/27（月）19:00～

MC：井上芳雄

進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

審査員：shoji（s**t kingz）、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、RIEHATA ※五十音順）

大会サポーター：伊原六花、K（&TEAM）、世界（FANTASTICS）、高橋海人（King & Prince）、滝沢カレン、チョコレートプラネット、RAN（ME:I） ※五十音順

スペシャルパフォーマンス：K（&TEAM）、SEITO（MAZZEL）、世界（FANTASTICS）、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、高橋海人（King & Prince）、TAKAHIRO、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、RAN（ME:I）、RIEHATA ※五十音順

『THE DANCE DAY』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dance/