日本テレビ系で27日放送のダンスNo.1決定戦『THE DANCE DAY』第3回決勝大会(後7:00)でファイナリストにエールを送る特別企画「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」のセットリストが23日、解禁となった。『THE DANCE DAY』は、優勝賞金1000万円。“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとし、オールジャンル、プロアマ問わず、日本中の“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典。

ファイナリストにエールを送る特別企画として、SKY-HIが手がけるダンス&ボーカルプロジェクト「D.U.N.K.」とのコラボで一夜限りのスペシャルショーケースを披露することが発表されていたが、そのセットリストが解禁となった。「Dynamite」「Back On The Stage」「ichiban」「Rising Sun」「D.U.N.K.」の5曲をスペシャルメドレーで披露。King & Princeの「ichiban」で高橋海人(※高=はしごだか、以下同)と同曲のコレオグラファー・RIEHATAがコラボするほか、注目の組み合わせは以下のとおり。■「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」セットリスト▼「Dynamite」K(&TEAM) × SEITO(MAZZEL) × 世界(EXILE/FANTASTICS) × 高橋海人(King & Prince) × TAKAHIRO × 松井利樹(BALLISTIK BOYZ) × RAN(ME:I)▼「Back On The Stage」SOTA(BE:FIRST) × RIEHATA▼「ichiban」高橋海人(King & Prince) × RIEHATA▼「Rising Sun」K(&TEAM) × SEITO(MAZZEL) × 世界(EXILE/FANTASTICS) × TAKAHIRO × 松井利樹(BALLISTIK BOYZ) × RAN(ME:I)▼「D.U.N.K.」SKY-HI × オールラインナップ