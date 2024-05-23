・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７７．５７ドル（－１．０９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３９２．９ドル（－３３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１２９．５セント（－５７．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６９３．００セント（－４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６１．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２４６．２５セント（＋１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．２５（－０．７１）

出所：MINKABU PRESS