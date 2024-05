錦鯉、バイきんぐ、やす子など総勢11組！MashRoom Cafe「SMA芸人ファンアート」

ソニー・クリエイティブプロダクツは、MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)において、「錦鯉」「バイきんぐ」「ハリウッドザコシショウ」「やす子」など総勢11組のSMA芸人ファンアートを募集し、随時販売を開始します。

MashRoom Cafe「SMA芸人ファンアート」

「SMA芸人」×「MashRoom Cafe」ファンアート企画

ソニー・クリエイティブプロダクツは、MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)において、「錦鯉」「バイきんぐ」「ハリウッドザコシショウ」「やす子」など総勢11組のSMA芸人ファンアートを募集し、随時販売を開始☆

■「SMA芸人」×「MashRoom Cafe」ファンアート企画

総勢11組のSMA芸人をイメージしたファンアートを募集します。

◆対象芸人

・アキラ100%・AMEMIYA・キャプテン渡辺・コウメ太夫・SAKURAI・錦鯉

・バイきんぐ・ハリウッドザコシショウ・マツモトクラブ・やす子・や団

以上11組

・募集期間:2024年5月21日(火) 12:00 〜 2024年7月31日(水) 12:00

・販売期間:2024年5月21日(火) 12:00 〜 2024年9月30日(月) 12:00

その他詳細は下記『MashRoom Cafe』内募集ページより確認してください。

募集ページ:

https://mashroomcafe.com/content/40

