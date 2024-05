キャスター付き車載冷蔵庫が2,000円OFFに！MAXWIN「モニターキャンペーン」

カー用品メーカーMAXWINを運営する昌騰は、キャンプや車中泊・アウトドアに最適なポータブル車載冷蔵庫K-IBOXシリーズがお得に購入できるモニターキャンペーンを実施。

MAXWIN「モニターキャンペーン」

最安値キャンペーン

開催期間 :5月13日 10:00〜5月31日 09:59

セール会場:Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング

割引適応 :各ショップにてクーポンや割引を実施

カー用品メーカーMAXWINを運営する昌騰は、キャンプや車中泊・アウトドアに最適なポータブル車載冷蔵庫K-IBOXシリーズがお得に購入できるモニターキャンペーンを実施中☆

K-IBOX07-30(30L)

K-IBOX07-30

◆4タイプの電源対応

「AC100V家庭用コンセント」や「DC12/24V 車用シガーソケット」・「バッテリー(別売)」・「ソーラーパネル(パネルは同店では販売していませんが、本体にソーラー入力ポートあり)」に対応。

バッテリーのみの使用で最大12時間使用できます。

(ECOモード・電圧保護L・外気温25℃で本体2〜8℃設定の場合)

◆LEDディスプレイでワンタッチ操作

各種操作はLEDタッチパネルディスプレイでワンタッチ操作。

見やすい画面で誰でも簡単に操作可能です。

◆合計30Lの大容量

350ml缶が42本、500mlペットボトルが21本、750mlビンが12本入ります。

◆持ち運びラクラク設計

キャスター機能のタイヤ、側面の伸縮ハンドルが装備されており、重い荷物を入れた冷蔵庫でもラクに運ぶことができます。

車中泊・キャンプ・釣りなどアウトドアシーンから、普段の買い物などにも使えます。

◆着脱可能バッテリー(別売)

ワンタッチで取り換えが可能な着脱式バッテリー対応。

長時間利用や野外利用時の予備バッテリーとしても最適です。

K-IBOX07-40(40L)

K-IBOX07-40

◆4タイプの電源対応

「AC100V家庭用コンセント」や「DC12/24V 車用シガーソケット」・「バッテリー(別売)」・「ソーラーパネル(パネルは同店では販売していませんが、本体にソーラー入力ポートあり)」に対応。

バッテリーのみの使用で最大12時間使用できます。

(ECOモード・電圧保護L・外気温25℃で本体2〜8℃設定の場合)

◆LEDディスプレイでワンタッチ操作

各種操作はLEDタッチパネルディスプレイでワンタッチ操作。

見やすい画面で誰でも簡単に操作可能です。

◆合計40Lの大容量

350ml缶が66本、500mlペットボトルが28本、750mlビンが15本入ります。

◆持ち運びラクラク設計

キャスター機能のタイヤ、側面の伸縮ハンドルが装備されており、重い荷物を入れた冷蔵庫でもラクに運ぶことができます。

車中泊・キャンプ・釣りなどアウトドアシーンから、普段の買い物などにも使えます。

◆着脱可能バッテリー(別売)

ワンタッチで取り換えが可能な着脱式バッテリー対応。

長時間利用や野外利用時の予備バッテリーとしても最適です。

K-IBOX08-25(25L)

K-IBOX08-25

◆3タイプの電源対応

「AC100V家庭用コンセント」や「DC12/24V 車用シガーソケット」・「バッテリー(別売)」に対応。

バッテリーのみの使用で最大24時間使用できます。

(ECOモード・電圧保護L・外気温25℃で本体2〜8℃設定の場合)

◆LEDディスプレイでワンタッチ操作

各種操作はLEDタッチパネルディスプレイでワンタッチ操作。

見やすい画面で誰でも簡単に操作可能です。

◆合計25L、大きすぎず小さすぎない使いやすいサイズ

350ml缶が32本、500mlペットボトルが20本入ります。

◆持ち運びラクラク設計

キャスター機能のタイヤ、側面に高耐久牽引ハンドルが装備されており、重い荷物を入れた冷蔵庫でもラクに運ぶことができます。

車中泊・キャンプ・釣りなどアウトドアシーンから、普段の買い物などにも使えます。

◆着脱可能バッテリー1個付属

本品は専用バッテリーが1個付属されており、最大2個同時装着できるので、バッテリーのみの使用で最大24時間使用可能。

長時間利用や野外利用時の予備バッテリーとしても最適です。

◆別売のバッテリーアダプター使用で大手国産メーカーのバッテリー対応にも対応!

別売のバッテリーアダプターを装着すれば、市販の18V〜20V工具用バッテリーを本製品のバッテリーとして使用できるようになります。

