KISS OF LIFEのJULIE、近況写真を公開…細いウエストに驚き

KISS OF LIFEのJULIEが、新入生のような雰囲気を演出した。



最近、KISS OF LIFEの公式Instagramを通じてハートの絵文字とともにJULIEの写真がアップされた。



写真には、湖と高いビルを背景にカメラを見つめているJULIEの姿が盛り込まれている。



カレッジジャケットにチェック柄のスカート、ホワイトシースルーの上着を合わせ、セクシーで可愛らしい魅力をアピールしている。特に、彼女の細いウエストが目を引いた。



KISS OF LIFEは最近、韓国のさまざまな大学の学園祭に出演しており、地方を問わず、全国を回っている。



21日、建国(コングク)大学の学園祭に参加したKISS OF LIFEは、23日に檀国(タングク)大学と協成(ヒョプソン)大学、29日に漢城(ハンソン)大学と亜洲(アジュ)大学、30日に大眞(テジン)大学を訪問する予定だ。