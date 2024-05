通常価格より半額！THE INKMAKE BAR「モニターキャンペーン」

スーパーブリーは、THE INKMAKE BAR にてモニターキャンペーンを開催します。

THE INKMAKE BAR「モニターキャンペーン」

店舗名 : THE INKMAKE BAR (The EyeBrow Bar)

所在地 : 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-24-24 ChouChou 1C

アクセス: JR線「原宿」駅 徒歩7分、「表参道」駅 徒歩5分

営業時間: 平日 10:00〜20:30(最終受付19:00)、

土日祝 10:00〜20:30(最終受付19:00)

定休日 : 月曜日

席数 : 3席

URL :

https://theeyebrow.bar/the%20inkmake%20bar

開催期間 : 2024年5月21日(火)10:00〜

申込み条件 : 1. 施術部位(首から上)の写真撮影、動画撮影が大丈夫な方

2. 施術例としてSNS等での掲載が大丈夫な方

3. INIMAKEを、一緒に盛り上げてくれる方

予約方法 : Instagram DMもしくは予約サイトのクーポンから予約

予約サイト :https://liff.line.me/1657520571-nvBABXO1/l/2pcf58f8YJC/kirei

Instagram :https://www.instagram.com/the_inkmake_bar/

スーパーブリーは、THE INKMAKE BARにてモニターキャンペーンを開催!

話題の美容師免許を持った、現役ヘアメイクアーティストが施術するタトゥーを使ったメイクアップ『INKMAKE』

夏に向けて落ちない眉毛、気になる頭髪をトレンドやパーソナルに合わせながら、モニターキャンペーンでお得に施術を受けられます!

※INKMAKEは、医療行為はいたしません。

一般社団法人 国際タトゥーアーティスト協会が資格発行する『INKMAKE ARTIST』が施術します。

また、協会の定めるガイドラインに基づき適法に施術を行います。

今流行りのタトゥーを使ったアイブロウや頭皮タトゥー。

特にアイブロウはそのデザイン性が重要。

単純に綺麗にするではなく、その人のメイク、髪型、ファッション等に合わせて、微妙に調整することがとても重要です。

そこで、現役のヘアメイクアーティストが実際にデザインし、施術をすることにより、より満足度の高いデザイン等が得られます。

現役のヘアメイクアーティストは、東京ガールズコレクションを始め数々の最新のヘアメイクの現場を担当し、トレンドを熟知。

またパーソナルのデザインに長けているスタッフが担当することにより、違和感を解消できます!心配な方は、初回はアイブロウデザインWAXをすることにより不安を解決できます。

INKMAKEは、皮膚の浅い層に針先にインクをつけて肌に入れ込みます。

肌の深さ、インク自体の退色期間を考慮し、約6ヶ月から1、2年で退色することを想定します。

人により退色期間は異なります。

また、アフターケアにより期間も様々です。

お客様と共に作り上げていくのがINKMAKEです。

1回目では、退色具合やデザイン等をみながら2回目で定着させるのが定番となります。

※基本的に、INKMAKEは半永久です。

一度入れると退色により薄くはなりますが、肌の状態を元に戻すことはできません。

また、スカルプタトゥーでは気になる薄毛等へパウダー技法を入れ込み目立たなくさせることができます。

ヘアデザインの専門家だからこそできる、細かいデザイン取りが人気です。

通常4、5回を1週間に一度施術することにより定着率を上げていきます。

今回、通常価格よりお得な、症例モニターキャンペーンを開催します!

眉が気になる!頭髪が気になる!似合うメイクがわからない!など、現役ヘアメイクアーティストが丁寧に解説しながら施術します!

毛並み+パウダー(Natural Make up Hair Brow) 1

■キャンペーン価格(税込)

初回 INKMAKE 症例モニター パウダー(Make-up Brow)1回 33,000円(通常66,000円)

初回 INKMAKE 症例モニター 毛並み(Natural Hair Brow)1回 33,000円(通常77,000円)

初回 INKMAKE 症例モニター 1回 毛並み+パウダー(Natural Make up Hair Brow) 44,000円(通常88,000円)

初回 モニター様施術を受けた方限定 各施術 2回目 33,000円 1.5ヶ月未満

初回 INKMAKE SCALP 症例モニター 通常価格より半額(参考…つむじ、分け目 約5cm×5cm 50,000円)

※カウンセリング後価格が決定します。

